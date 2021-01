Bollettino vaccini Covid Italia, 5 gennaio/ 178939 vaccinati: oggi altre 470mila dosi

Al momento in Italia sono stati vaccinati 178.939 cittadini, con il bollettino vaccini anti-Covid che si ferma come aggiornamenti dei dati alle ore 2.30 di stanotte: poco più del 30% delle dosi consegnate lo scorso 30 dicembre, un ritardo che ancora vede diverse asimmetrie tra le Regioni ma che non preoccupa il commissario all’emergenza Domenico Arcuri «Sono passati solo quattro giorni dall’inizio della campagna, è davvero presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi», spiega nella lettera odierna al Corriere della Sera.

Al momento le Regioni più virtuose risultano il Lazio (63,3% dosi somministrate su quelle ricevute), Trento (67%), Toscana (56%), Veneto (55%), Campania (48,2%) mentre in fondo alla classifica Lombardia (11,4%, 9mila dosi effettuate fino a ieri sera), Sardegna (7,5%), Calabria (5,4%), Molise (1,4%). L’Agenzia del Farmaco Europea (EMA) ha rinviato a domani il parere sul vaccino Moderna, mentre ancora i tempi non sono stati redatti per quello di AstraZeneca Oxford (mentre oggi è stata conclusa con successo la fase 1 del vaccino italiano ReiThera).

VACCINI COVID: OGGI IN ARRIVO ALTRE 470MILA DOSI

«Per vaccinare il numero massimo di cittadini italiani nel tempo più breve possibile servono un numero adeguato di vaccini, un piano logistico e organizzativo efficiente e strutture capaci di somministrare le due dosi rapidamente e nel corretto intervallo», spiega ancora Domenico Arcuri in attesa degli aggiornamenti in giornata del bollettino vaccini Pfizer e dell‘arrivo di altre 470mila dosi direttamente verso i 294 punti di somministrazione sparsi nel territorio. Il tema dei ritardi viene toccato da tanti esperti scienziati in queste ore. Il virologo Bassetti attacca la tempistica in ritardo, «con questo ritmo finiremo tra 10 anni», mentre per Maria Rita Gismondo il problema è intercettare in tempo la variante sudafricana, «dobbiamo correre con il vaccino». Per l’altro virologo del Sacco di Milano, Massimo Galli, sul vaccino ancora «non ci siamo, arrivare presto a regime o saranno guai», mentre da ultimo Roberto Burioni sui social attacca «Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazienti. Un milione in una settimana nel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia».



