BOLLETTINO VACCINI COVID ITALIA, OGGI 3 GENNAIO/ 84.027 vaccinati: classifica Regioni

Alle ore 11.23 di oggi domenica 3 gennaio 2021 l’Italia ha compiuto 84.027 vaccini sulle 470mila dosi giunte tra il 30 dicembre e il 1 gennaio scorsi: il bollettino–report dei vaccini anti Covid-19 pubblicato in aggiornamento costante dal portale del Governo vede la classifica delle Regioni mutare rispetto ai dati di ieri, con in più l’input dato dal Commissario all’emergenza Domenico Arcuri di “fare presto” alle Regioni ancora in “fondo” alla classifica delle somministrazioni. Trento e provincia guidano la lista con il 45,1% dei vaccini fatti sulle dosi ricevute, seguono Lazio, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Basilicata tra le Regioni più veloci a disporre dei vaccini a sanitari, personale e ospiti Rsa.

In fondo alla classifica invece Valle d’Aosta, Molise, Lombardia, Sardegna e Calabria: raggiunto in merito dalla Stampa per spiegare la situazione della sua regione, l’assessore al Welfare lombardo Gallera ha dichiarato «per noi si parte il 4 gennaio. Iniziamo con 6 mila vaccinazioni al giorno, poi andremo a crescere nel numero in tutti i 65 hub lombardi […] Assicuro tutti che faremo in tempo, nei tempi previsti. La vaccinazione è una priorità. E il 17 gennaio iniziamo con i richiami per chi ha avuto una prima somministrazione».

ARCURI: “SECONDI IN EUROPA PER I VACCINI”

Nel bollettino sui vaccinati Covid emerge come la categoria più vaccinata la fascia 50-59 anni (24.007 dosi somministrate) segue 40-49, 30-39 e 60-69: 72.407 vaccinati tra sanitari e sociosanitari, 6.778 personale non sanitario e 4.842 ospiti di Rsa. «L’Italia è seconda in Europa dopo la Germania per numero di vaccinati contro il coronavirus», spiega il Commissario Arcuri tramite gli uffici di Invitalia come commento al bollettino vaccinati di ieri sera. In realtà, osservando per bene i dati generali di tutto il mondo (sul portale Ourworldindata.org) emerge come nel numero di vaccini fatti ogni 100 persone il nostro Paese (0,12 su 100 cittadini, aggiornato ai dati del 2 gennaio) arriva dietro a Danimarca (0,56), Germania (0,23), Croazia e Portogallo (0,19).

In merito invece alla situazione dei prossimi vaccini da compiere nei mesi di febbraio, marzo e aprile è sempre del Commissario Arcuri la conferma che ancora l’elenco dei centri vaccinali è in divenire: «non si dispone ancora di un’elencazione dei centri vaccinali», ha spiegato il presidente di Invitalia su richiesta pubblica di ZetaLuiss, la testata online della scuola di giornalismo “Massimo Baldini” dell’Università Luiss di Roma. La stessa testata rileva il rilento grave nella campagna di vaccini, con l’elenco dei centri di somministrazione che dipenderà da tre variabili: «la quantità di vaccino disponibile, la numerosità delle categorie target prioritaria per la vaccinazione, nonchè dagli aspetti logistici legati alla tipologia di catena del freddo necessaria per il loro trasporto e stoccaggio», conclude ZetaLuiss.

Qui il report sui vaccini in Italia aggiornato in tempo reale



