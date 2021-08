Bollettino vaccini covid oggi 1 agosto/ 60% della popolazione è immunizzata

E’ stato reso noto come sempre poco fa il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, domenica 1 agosto, primo giorno del mese. L’Iss, Istituto superiore di sanità, ha aggiornato tutti i principali indicatori riguardanti la campagna di vaccinazione in Italia, a cominciare dal numero totale di dosi somministrate, leggasi 68.5 milioni, un dato che è cresciuto di circa 400mila unità rispetto alle ultime 24 ore (qui il report completo di ieri).

Continua quindi a gonfie vole la somministrazione del farmaco anti covid, e nel contempo, cresce il dato relativo agli immunizzati, le persone che hanno già completato il ciclo vaccinale, ad oggi salite a quota 32.3 milioni, pari al 59.9% per cento del totale della popolazione vaccinabile over 12, e numero che avvicina lentamente il traguardo dell’immunità di gregge (previsto a fine settembre). Infine il numero delle dosi consegnate in Italia, un totale di 71.3 milioni, di cui la maggior parte di Pfizer/BioNTech, a quota 49.5 milioni, con altre 11.9 milioni di AstraZeneca, quindi 7.6 milioni di Moderna e infine 2.1 milioni di Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 AGOSTO: IL COMMENTO DI RENZI

E sui vaccini e sul Green pass si è espresso anche il leader di Italia Viva, l’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che attraverso l’enews pubblicata ieri ha puntato il dito nei confronti di Fratelli d’Italia, scrivendo: “Mentre nelle piazze si davano appuntamento facinorosi no-vax, alla Camera Fratelli d’Italia ha offerto uno spettacolo indecoroso, bloccando i lavori parlamentari in protesta contro il Green Pass”.

“Eppure – prosegue l’ex sindaco di Firenze – solo grazie ai vaccini si scongiureranno nuove chiusure. I dati che ci arrivano dalla Gran Bretagna parlano chiaro: i vaccini impediscono morti e ospedalizzazioni, salvano la vita e l’economia. Un film già visto quello di Giorgia Meloni: a parole dice di essere dalla parte degli italiani, delle imprese, nei fatti si schiera contro. Esattamente come fa in Europa, dove guida il partito più anti-italiano che ci sia. Le scene della Camera sono vergognose, ma alla Meloni nessuno dei grandi opinionisti dice mai nulla, chissà perchè!”.

