Bollettino vaccini covid oggi 1 aprile/ 10.1 milioni di somministrazioni, immuni 3.1

Nuovo appuntamento con il bollettino vaccini covid, il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia aggiornata ad oggi, 1 aprile 2021. Stando al sito ufficiale del governo sono più di 10 milioni le dosi somministrate, leggasi 10.1, mentre gli immuni che hanno già ricevuto le due dosi sono al momento 3.1. In totale in Italia sono state consegnate 11.247.180, la maggior parte di Pfizer/BioNTech, leggasi 7.668.180, con l’aggiunta di 2.7 milioni di AstraZeneca e 826mila di Moderna. Sono poco più di 6 milioni le donne vaccinate, contro i 4.1 milioni di uomini, mentre gli over 80 che hanno ricevuto il siero sono al momento 3.3 milioni.

Continua la vaccinazione degli operatori sanitari (con il nuovo decreto covid saranno obbligati a vaccinarsi tutti coloro che lavorano negli ospedali), ad oggi 3.017.548. Bene anche il dato relativo al personale scolastico, 1.015.042 di vaccinati, mentre gli ospiti nelle rsa che hanno ricevuto la dose di vaccino anti covid sono 556mila.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 APRILE, FIGLIUOLO IN VISTA IN LOMBARDIA

Intanto ieri il generale Figliuolo, commissario straordinario dell’emergenza covid, ha fatto visita ad alcuni centri vaccinali della Lombardia, a cominciare dall’hub presente presso l’aeroporto Malpensa di Busto Arsizio, in provincia di Varese: “La Regione Lombardia – le sue parole – con i suoi 10 milioni di abitanti è la più grande e il buon andamento della campagna vaccinale in Lombardia è sicuramente buona parte del buon andamento della campagna nazionale. Qui c’è esempio di buona pratica – ha aggiunto – dove si sono messi insieme la camera di commercio con la sanità locale ed è un centro che può addirittura triplicare le proprie potenzialità in funzione dell’arrivo delle dosi di vaccino e di questo ne sono soddisfatto”. A fianco del commissario Figliuolo vi era il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, nonché il consulente per la campagna vaccinale Bertolaso e il sindaco di Busto, Antonelli.

