Bollettino vaccini covid oggi 1 febbraio/ 1.9 milioni di dosi somministrate

Anche oggi, lunedì 1 febbraio 2021, andiamo a scoprire il bollettino vaccini covid con tutti gli ultimi dati aggiornati. Come sempre facciamo riferito al sito ufficiale del governo, che segnala alle ore 18:45 di ieri la somministrazione di 1.958.691 dosi di vaccino anti-covid 19 dallo scorso 31 dicembre ad oggi. Si tratta di una cifra pari all’84.2% delle dosi totali consegnate, leggasi 2.324.985. Le donne sono state più vaccinate rispetto agli uomini, 1.227.839 contro 730.852, mentre coloro che sono immuni e che hanno già ricevuto la dose di richiamo sono in totale 617.867.

Per quanto riguarda gli operatori sanitari, coloro che lavorano negli ospedali quindi medici, infermieri, oss e via discorrendo, sono 1.394.953 quelli che sono stati fino ad ora vaccinati, seguiti da 363.364 persone unità di personale non sanitario, con l’aggiunta di 185.591 ospiti di Rsa e 14.783 over 80. In generale praticamente tutte le regioni stanno vaccinando le persone a ritmo spedito, a cominciare dalla Campania a quota 98%, con le Marche al 94.4% di dosi somministrate, e infine l’Umbria a quota 90.9.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 FEBBRAIO, IN CINA UN MILIONI DI REAZIONI GRAVI MA…

Intanto arrivano notizie dettagliata sull’efficacia dei vaccini dalla Cina, dove sono già state somministrate 24 milioni di dosi; circa un milione di persone avrebbero registrato una reazione allergica grave, un dato che sembrerebbe elevato ma che in realtà è più basso rispetto a quello che si registra con il normale vaccino antinfluenzale. A comunicarlo è stato l’esperto cinese di malattie respiratorie Zhong Nanshan, che ha voluto sottolineare “la sicurezza e l’efficacia” dei farmaci utilizzati, come si legge su Skytg24.it. Al momento sono due i vaccini utilizzati in Cina, leggasi quello del China National Biotec Group (CNBG) e il vaccino CoronaVac sviluppato dalla Sinovac Biotech, e vaccino quest’ultimo al vaglio anche dell’Ema per il suo utilizzo nell’Unione Europea. “Il tasso di lievi reazioni avverse dei vaccini – ha spiegato Zhong – che includono febbre, braccia pesanti e altri sintomi, è di sei persone ogni 100.000. l tasso di reazioni avverse gravi ai vaccini – ha aggiunto – è di uno su un milione, solo un terzo di quello dei vaccini antinfluenzali”.



