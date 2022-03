Bollettino vaccini covid oggi 1 marzo/ 37.5 mln di terze dosi somministrate

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, 1 marzo 2022. Il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità hanno certificato poco dopo le ore 6:00 di questa mattina gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale anti covid in Italia, scattata, come nel resto dell’Unione Europea, il 27 dicembre di due anni fa. Ad oggi sono state 134.1 le dosi somministrate nel nostro Paese, per una crescita rispetto al bollettino di ieri di circa 150mila unità.

Bene il numero delle terze dosi, salito anche nelle scorse 24 ore e portatosi a quota *** milioni, mentre, in merito agli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose, il dato di oggi segna quota 37.5 milioni. Per quanto riguarda gli immunizzati, coloro che invece hanno completato il primo ciclo vaccinale, il dato segna quota 48.2 milioni, pari all’89.3 per cento del totale della platea di vaccinabili, infine, coloro che sono guariti dal covid dopo aver fatto il booster sono ad oggi 41.9 milioni, il 93.5 per cento del totale.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 MARZO: BASSETTI COMMENTA LA CAMPAGNA VACCINALE

Il professor Matteo Bassetti, a proposito di vaccini anti covid, ha voluto per l’ennesima volta complimentarsi con il popolo italiano per il numero di vaccinazioni importanti totalizzate nel nostro Paese in questi mesi. “Siamo il Paese al mondo che ha somministrato più vaccini” anti-Covid “nell’ultimo anno in rapporto alla popolazione (x100 persone)”, scrive il direttore di malattie infettive del San Martino di Genova, sulla sua pagina Facebook.

E “con l’83,28% siamo al terzo posto in Europa dopo Portogallo e Malta come percentuale di vaccinati, molto sopra la media europea (che è circa del 70%)”. Bassetti ha poi pubblicato un grafico di Agenas suell percentuali di popolazione con ciclo vaccinale completo nei Paesi dell’Unione Europea: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di mettere in sicurezza e in protezione oltre il 90% della popolazione generale grazie ai vaccini e ai guariti. Ora guardiamo avanti con ottimismo (almeno sul Covid) ritornando presto alla vita di prima”.

