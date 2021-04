Bollettino vaccini Covid oggi 10 aprile/ Mantovani: “Produrli in Italia”

Nuovi dati dal bollettino vaccini Covid di oggi, sabato 10 aprile 2021. Il report del governo ha reso noto che il totale delle somministrazioni è salito a 12.509.898, mentre sono 3.812.342 le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Buon balzo in avanti rispetto a venerdì, dunque, ma la strada da fare è ancora tanta.

Ranieri Guerra: "Ecco come ho fatto ritirare il report"/ La chat choc con Brusaferro

Passiamo adesso alla distribuzione delle somministrazioni rispetto alle consegne: la media nazionale è dell’80,4% e tra le regioni più virtuose troviamo Valle d’Aosta (89,5%), Veneto (88,6%), Toscana (86,4%) ed Emilia-Romagna (83,9%). Chiudono la classifica Puglia (74,5%), Basilicata (74,3%) e Calabria (71%). Passiamo adesso alle somministrazioni per categoria: vaccinati ad oggi 4.376.438 over 80 e 3.129.189 operatori sanitari e sociosanitari. Elevato il numero di “altro” come categoria: 2.555.932 persone. Passando al tipo di vaccino, sono stati distribuiti 10.259.730 vaccini Pfizer, 3.988.600 Astrazeneca e 1.320.400 Moderna.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 aprile/ Tasso positività in rialzo

BOLLETTINO VACCINO COVID: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri il commissario all’emergenza Figliuolo ha firmato una nuova ordinanza che stabilisce la priorità di vaccinazione per anziani e persone fragili, come già richiesto dal premier Draghi, una scelta condivisa dall’immunologo Alberto Mantovani: «Sono assolutamente d’accordo. Non si sottolinea abbastanza che vaccinando gli anziani mettiamo in sicurezza loro e noi stessi. Con coperture ampie dei fragili liberiamo terapie intensive e spazi per curare cancro e problemi cardiovascolari. Non è solo un favore a loro ma un modo per proteggere tutti», le sue parole ai microfoni di Repubblica. L’esperto ha poi aggiunto: «Come faremo con i richiami? La stima è che entro la fine dell’anno saranno prodotte nel mondo tra 8 e 11 miliardi di dosi. Così i problemi dovrebbero essere risolti. Comunque il nostro Paese aveva una grande tradizione, esportava più vaccini di quanti ne importava. Credo sia strategica la valorizzazione della nostra capacità di innovare e fabbricare in questo settore. Dobbiamo recuperare questa grande tradizione e tornare a produrre per avere i vaccini per le varianti».

LEGGI ANCHE:

Bollettino coronavirus Italia, dati 10 aprile/ Dati Min. Salute: ricoverati in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA