Bollettino vaccini covid oggi 10 dicembre/ 10.3 milioni di terze dosi somministrate

Facciamo il consueto punto sulla campagna di vaccinazione in Italia grazie al bollettino vaccini anti covid della giornata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021. Dopo la “pausa” dell’8 dicembre, in cui le inoculazioni sono aumentate di circa 100mila dosi, nelle ultime 24 ore si è tornato a macinare puntare, e il numero totale è cresciuto fino a quota 100.6 milioni, con un incremento quindi rispetto al bollettino di ieri pari a 700mila unità.

Vaccino Covid bambini Lombardia, come prenotare?/ Adesioni online da domenica

Un traguardo storico quindi a meno di un anno dall’avvio della campagna vaccinale, e fra i numeri principali fa ben sperare anche il dato relativo alle persone che hanno ricevuto almeno una dose, che ad oggi sono in totale 47.5 milioni pari all’88 per cento della popolazione vaccinabile over 12, dato che sta tornando a crescere dopo l’introduzione del Decreto Covid. Nel contempo aumentano anche le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ad oggi in totale 45.8 milioni (l’84.9 per cento del totale), mentre in merito alle terze dosi il computo aggiornato ad oggi segnala quota 10.3 milioni. Infine uno sguardo alle dosi consegnate in Italia, pari a 105.2 milioni.

Vaccino Covid bambini: 2 dosi in 21 giorni/ Figliuolo: "Via dal 16 dicembre"

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 DICEMBRE: TITO BOERI E L’IDEA DEGLI INCENTIVI

E di vaccini anti covid se ne è parlato nella giornata di ieri sul quotidiano La Stampa, tramite un’intervista all’economista Tito Boeri. Secondo lo stesso, che ha scritto sull’argomento anche un libro, bisognerebbe introdurre degli incentivi per spingere la popolazione riluttante a vaccinarsi: “Si è discusso a lungo dell’obbligo vaccinale – le sue parole riportate da Skytg24.it – qualcuno ha anche proposto di far pagare le cure mediche a chi non si vaccina. Noi crediamo che siano tesi sbagliate perché non si pongono il problema di come mettere in atto l’obbligo vaccinale. Si pensa di mandare polizia e carabinieri con stuoli di infermieri a casa di ognuno?”.

Vaccino Covid ai bambini: domande e risposte/ FAQ dell'ISS: "Effetti collaterali…"

Per Boeri, “E’ preferibile creare piccoli incentivi, spinte gentili creando sempre maggiori difficoltà come il Green Pass per lavorare a contatto di colleghi e col pubblico o il Green Pass potenziato per andare al ristorante. Negli Stati Uniti – conclude – si organizzano lotterie. Si tratta di studiare misure per incoraggiare le persone a vaccinarsi senza imporre obblighi assoluti ma attraverso soluzioni pragmatiche. E rendere sempre più difficile il procrastinare la scelta di vaccinarsi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA