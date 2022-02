Bollettino vaccini covid oggi 10 febbraio/ Booster a quota 35.6 mln di inoculazioni

Scopriamo anche oggi, giovedì 10 febbraio 2022, come è evoluta la campagna vaccinale in Italia, attraverso il consueto bollettino vaccini covid. Il primo dato che andiamo a vedere, così come comunicato dal Ministero della Salute e dall’istituto superiore di sanità poco fa, è quello relativo al numero totale di dosi somministrate, ad oggi a quota 131.5 milioni, quindi circa 200mila in più rispetto al bollettino di ieri.

Continuano ad aumentare soprattutto le terze dosi, i booster, che ad oggi hanno raggiunta quota 35.6 milioni, e crescono anche gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, leggasi 49.3 milioni, il che significa che il 91.2 per cento della popolazione del Belpaese è in procinto di immunizzarsi. Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sono invece in totale 47.8 (leggasi l’88.6 per cento della platea), mentre il dato relativo alle dosi consegnate segna oggi quota 133.2 milioni, di cui la stragrande maggioranza a firma Pfizer/BioNTech.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 FEBBRAIO: 2 MLN DI SOMMINISTRAZIONI NELLE FARMACIE

E che le vaccinazioni stiano volando lo si capisce anche dal numero di dosi somministrate solamente nelle farmacie, dati che sono stati snocciolati ieri da Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi): “Oggi (ieri ndr) le farmacie hanno superato i 2 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid”, si legge su Skytg24.it. Ai primi posti troviamo Lazio e Ligura con più di 300mila somministrazioni, quindi Piemonte e Lombardia.

“In questi mesi – prosegue Mandelli – i farmacisti hanno dato una risposta straordinaria alla domanda crescente di prestazioni da parte dei cittadini, mettendo in campo tutte le competenze, aggiornate grazie all’importante momento formativo promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione, e le risorse possibili, lavorando anche in orari di chiusura e nei giorni festivi, per eseguire, in totale sicurezza, migliaia di tamponi ogni giorno e dare un’accelerazione alla campagna vaccinale anti-Covid. Anche attraverso una puntuale informazione e consulenza scientifica rivolta soprattutto agli esitanti”.

