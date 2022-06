Bollettino vaccini covid oggi 10 giugno/ 138 milioni di dosi somministrate

E’ stato reso pubblico stamane come sempre dopo le ore 6:00 il nuovo bollettino vaccini covid con tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 10 giugno 2022. Il report ha fotografato la situazione siero anti coronavirus allo stato attuale, e a riguardo vi sono ben poche novità da segnalare. Le dosi inoculate giornalmente continuano ad essere ai minimi storici, e anche nelle ultime 24 ore, come si può evincere facendo il raffronto con il bollettino vaccini covid di ieri, sono state somministrate circa 50mila dosi per un totale di 138 milioni dal 27 dicembre 2020 ad oggi.

Le quarte dosi continuano la loro lenta crescita portandosi oggi a quota 768.383, mentre sono ferme da mesi le terze dosi, il primo booster destinato a tutti, pari a 39.6 milioni di “punture”, per l’esattezza l’83.1 per cento del totale della platea vaccinabile. Ferme infine anche le dosi riguardanti gli italiani immunizzati e quelli con la prima dose: questi ultimi sono in totale 49.3 milioni, di cui 48.6 milioni che hanno completato il primo ciclo vaccinale, quindi la doppia dose a firma Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, o eventualmente il monodose di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 GIUGNO: I NUMERI DELLA FONDAZIONE GIMBE

Come ogni giovedì anche ieri la Fondazione Gimbe ha diramato il suo consueto bollettino sui dati settimanali inerenti il covid e le vaccinazioni anti covid. Evidenziata per l’ennesima volta, come già scritto sopra, l’immobilità delle somministrazioni, a cominciare dalle quarte dosi, che negli ultimi sette giorni sono ulteriormente diminuite rispetto ai numeri di una settimana fa, per l’esattezza -55,8% per gli immunocompromessi e -56,2% e per gli altri soggetti fragili. Un vero e proprio crollo quello documentato dal noto think tank meneghino a cui capo vi è Nino Cartabellotta.

Ferme anche le percentuali riguardanti la platea di chi ha ricevuto una sola dose, 88.1%, e di chi ha invece completato il ciclo vaccinale, 86.6 per cento. Ad oggi i non vaccinati sono 6.86 milioni di cui 2.86 però recentemente guariti dal covid. Sono invece 8.07 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto il primo booster, di cui circa 3 milioni ex malati covid.











