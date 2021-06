Bollettino vaccini covid oggi 10 giugno/ 40 milioni di inoculazioni ad un passo

E’ giunto il momento di visionare il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 10 giugno, il report che ci permette di scoprire l’andamento della campagna vaccinale in Italia. Poco fa, attorno alle ore 6:00, il ministero della salute ha aggiornato tutti i dati, e ne è emerso che il numero di dosi somministrare nel nostro Paese dallo scorso 27 dicembre ad oggi sono 39.8 milioni (+ 500mila rispetto a ieri, qui il bollettino).

In totale sono giunte in Italia ben 45.2 milioni di dosi, numero elevato che conferma gli annunci delle scorse settimane del generale Figliuolo; di questo carico, ben 30.6 milioni sono firmate Pfizer/BioNTech, con 8.9 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), 4 milioni di Moderna e infine 1.5 milioni di Johnson e & Johnson, il vaccino monodose Janssen. Per quanto riguarda il numero degli immunizzati, infine, coloro che hanno compiuto già il ciclo vaccinale sono ben 13.4 milioni, altro dato in forte crescita, e cifra che rappresenta il 24.8 per cento dell’intera popolazione vaccinale over 12.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 GIUGNO: LE ULTIME DICHIARAZIONI DI FIGLIUOLO

Ieri è intanto uscito nuovamente allo scoperto il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza covid (qui l’intervista completa), che parlando ai microfoni di 24 Mattino su Radio24 ha spiegato: “La sfida si vince tra giugno e luglio. Ad agosto abbiamo messo in conto la possibilità di una lieve flessione ma io invito gli italiani a continuare ad aderire in massa ad una campagna vaccinale che sta dando grandi risultati in termini di diminuzione dei ricoveri e dei decessi”.

Entrando più nel dettaglio su dati ha ricordato le cifre, aggiornate ovviamente a ieri mattina: “Ad oggi sono state somministrate oltre 39 milioni e 300 mila dosi di vaccino: gli italiani che hanno ricevuto la prima dose sono circa 26 milioni, quasi il 48%”. Numeri molto positivi “Grazie alla grande efficienza raggiunta dalla macchina -con una media di somministrazioni compresa tra il 90 e il 95% delle dosi consegnate. E’ la bella Italia che quando si mette assieme e fa squadra, vince”.

