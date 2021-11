Bollettino vaccini covid oggi 10 novembre/ 45.2 mln di immunizzati, 2 mln di booster

Il bollettino vaccini covid della giornata odierna, mercoledì 10 novembre 2021 è stato reso noto come sempre questa mattina presto, subito dopo le ore 6:00. Il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità, l’Iss, hanno ufficializzato i dati odierni, a cominciare dal numero di dosi totali somministrate da inizio campagna, scattata il 27 dicembre 2020, che ad oggi ha raggiunto quota 91.2 milioni, circa 200mila dosi in più rispetto alla giornata di ieri (come potete appurare dal bollettino di ieri). Le terze dosi continuano a crescere in maniera interessante, per un totale di richiami pari a 2 milioni di cui 383.769 dosi addizionali (percentuale di vaccinati rispettivamente pari a 39 e 43%).

In merito agli immunizzati, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale, invece, il dato segnala oggi quota 45.2 milioni, il che significa che ben l’83.7 degli italiani vaccinabili over 12 è coperto dal covid. Infine sguardo alle dosi consegnate nel nostro Paese, che ad oggi sono giunte a quota 99.9 milioni, di cui la maggior parte a firma Pfizer/BioNTech, totale 71.2 milioni. A debita distanza troviamo invece Moderna con 15.2 milioni dosi consegnate, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnons a quota 11.5 e 1.8 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI MASSIMO GALLI

I numeri della campagna vaccinale in Italia continuano quindi a crescere e ad essere molto buoni, ma secondo il professor Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano e ordinario all’Università Statale, bisognerebbe ulteriormente accelerare. Secondo lo stesso scienziata, infatti, con una dose ulteriore di vaccini si potranno vivere delle festività natalizie relativamente tranquille.

Ecco le sue parole, così come riportato ieri da Skytg24: “Avere un’ulteriore estensione delle vaccinazioni, ad esempio con le terze dosi, ci potrà consentire di avere un Natale meno complicato. La famosa ondata l’attendiamo per dicembre ma non sarà un cavallone da surfista, sarà un’onda piccola”. In ogni caso il professor Galli ha ricordato che dalla pandemia “non ne siamo ancora fuori e la situazione presenta ampi margini di incertezza. Ma la situazione non e’ paragonabile con quella dello scorso anno”.

