Bollettino vaccini Covid oggi 11 aprile/ Italia vicina a 13 mln di somministrazioni

Anche in data odierna, domenica 11 aprile 2021, si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino vaccini Covid, che fotografa ogni giorno l’andamento della campagna vaccinale in Italia contro il Coronavirus. Stando alle statistiche e ai numeri riportati dal portale telematico ufficiale allestito dal Governo, alle 6.06 di oggi risultano effettuate 12.820.510 somministrazioni in totale, mentre sono 3.882.469 le persone a cui sono state inoculate la prima e la seconda dose di vaccino.

Volgendo invece lo sguardo alla distribuzione delle dosi in rapporto alle consegne, si evince che la media nazionale è dell’82,3% (in crescita rispetto a ventiquattr’ore fa) e, tra le regioni più virtuose, figurano Veneto (91,4%), Valle d’Aosta (90,8%), Toscana (87,8%) e Molise (85,9%). Chiudono la classifica Puglia (77,1%), Basilicata (74,7%) e Calabria (72,9%). Per quanto concerne le vaccinazioni per categoria, risultano vaccinati ad oggi 4.502.786 over 80 e 3.139.688 operatori sanitari e sociosanitari. Piuttosto elevato il numero corrispondente alla categoria “altro”: 2.718.847 persone. Nel Belpaese, alla data di oggi, sono stati distribuiti 10.259.730 vaccini Pfizer, 3.995.700 Astrazeneca e 1.320.400 Moderna.

BOLLETTINO VACCINI COVID, INOCULAZIONI IN AUMENTO PER GLI OVER 80

Il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 11 aprile 2021, ha emesso il suo responso, ma ci sono altre statistiche a cui guardare con interesse, come, ad esempio, quelle relative alle vaccinazioni dei soggetti over 80, che, a poco più di tre mesi dall’avvio della campagna vaccinale anti-Covid nello Stivale, fa registrare numeri in crescita; infatti, il 38,79% dei rappresentanti di questa categoria ha ricevuto ambedue le dosi, mentre al 68,20% è già stata inoculata la prima. Come rivelano le agenzie stampa in queste ore, a livello di singole regioni, per ciò che concerne gli over 80, si sono meglio comportate le Province autonome di Bolzano e di Trento, che hanno somministrato ambedue le dosi rispettivamente al 62,33% e al 62,32% dei rappresentanti della categoria. Seguono il Molise (50,53%) e la Basilicata (44,89%), mentre fanalini di coda sono la Toscana (27,06%) e la Sardegna (23,14%). In difficoltà anche altri territori regionali, quali la Sicilia (30,99%), la Calabria (31,97%), l’Umbria (31,99%) e la Puglia (37,83%).

