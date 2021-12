Bollettino vaccini covid oggi 11 dicembre/ 88% di italiani con almeno una dose

E’ giunto il momento di andare a scoprire l’aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia grazie al consueto bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, sabato 11 dicembre 2021. Il ministero della salute e l’Iss hanno certificato poco dopo le ore 6:00 tutti i nuovi numeri, a cominciare dal dato più importante in questo periodo, quello delle terze dosi, portatesi nelle ultime 24 ore a quota 10.8 milioni.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 dicembre/ Positività 2.1%, +43 ricoveri

Altra dato che salta all’occhio è quello delle prime dosi, con gli italiani che stanno correndo nuovamente a vaccinarsi dopo l’introduzione del super green pass, e ad oggi 47.5 milioni di persone, pari all’88 per cento della platea vaccinabile, hanno ricevuto almeno una dose. In merito al numero totale di dosi totali somministrate, invece, il computo aggiornato segna l’incredibile cifra di 101.2 milioni di inoculazioni, dato quest’ultimo che è cresciuto rispetto al bollettino di ieri di altre 600mila unità. Infine uno sguardo alle dosi consegnate nel nostro Paese, leggasi 106 milioni, la cui stragrande maggioranza a firma Pfizer/BioNTech, ovvero, 74.1 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 dicembre/ Si torna sopra quota 20mila casi

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 11 DICEMBRE: IL PUNTO DEL PROF ANTONELLI

Continuano quindi a crescere le dosi di vaccino somministrate in Italia, situazione che ovviamente non può che essere accolta col sorriso dagli addetti ai lavori. Del resto nelle terapie intensive dei vari ospedali del nostro Paese la maggior parte di pazienti è gente che ha rifiutato il vaccino, così come ha ricordato non più tardi di ieri, parlando a Buongiorno di Skytg24, il primario del reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, Massimo Antonelli.

Ecco le sue parole: “Attualmente al Gemelli abbiamo 30 malati Covid ricoverati in terapia intensiva, l’80% è non vaccinato, il 20% sono vaccinati e fragili o che hanno ricevuto l’ultima somministrazione del vaccino 5 mesi fa o più”. E ancora: “L’età media dei non vaccinati è più bassa, si va dai 20-25 anni fino ai 70-75. Nelle ultime settimane abbiamo ricoverato anche ultra 75enni non vaccinati. Il rischio per chi non è vaccinato è 32 volte maggiore – ha ricordato il professore – il rischio per chi non è vaccinato è 32 volte maggiore. Da marzo 2020 abbiamo ricoverato oltre 1.500 persone”.

Vaccino Covid bambini Lombardia, come prenotare?/ Adesioni online da domenica

100.6



© RIPRODUZIONE RISERVATA