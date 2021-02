Bollettino vaccini Covid oggi 11 febbraio/ Inoculate altre 70mila dosi in 24 ore

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino vaccini Covid di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, che prevede l’aggiornamento con tutti i dati inerenti alla campagna vaccinale in Italia. Alle 7 di questa mattina, come comunicato dal sito ufficiale allestito dal Governo, sono quasi 2.8 milioni le dosi somministrate, precisamente 2.770.302 (70.807 in più rispetto a ieri). In merito agli immuni, ovvero le persone che hanno già ricevuto la dose di richiamo, il numero è salito a quota 1.241.015.

Le donne che sono state vaccinate sono 1.745.381, mentre gli uomini sono 1.024.921. A livello regionale la Valle d’Aosta, la provincia autonoma di Bolzano, il Piemonte, la Campania e le Marche sono i territori che si stanno muovendo meglio; chiudono il gruppo, invece, Basilicata, Calabria e Liguria, ma con percentuali di somministrazione comunque non inferiori al 75%, segno di come l’attenzione nei confronti della somministrazione del vaccino sia alta in ogni angolo del nostro Paese. Gli operatori sanitari e sociosanitari che sono stati vaccinati sono ad oggi 1.925.496, mentre sta iniziando a crescere in maniera considerevole il numero di over 80 sottoposti al vaccino, ad oggi 43.847, in netta ascesa rispetto allo stop registrato soltanto qualche giorno fa.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 11 FEBBRAIO, IL LAZIO CREA LA “LISTA DI RISERVA”

Esplorati i dati del bollettino vaccini Covid di oggi, giovedì 11 febbraio, è utile soffermarsi sulla strategia adottata dalla Regione Lazio per evitare gli sprechi in ambito di campagna vaccinale; si tratta, in particolare, di un sistema di chiamata last minute, che ogni giorno, alle 18, permette di somministrare le dosi non inoculate agli 80enni non autosufficienti presso il loro domicilio. Lo rivela “Il Fatto Quotidiano”, per bocca dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Abbiamo parlato in videoconferenza con i responsabili della campagna di vaccinazione israeliana, che ci hanno fatto presente il problema di chi non si presenta agli appuntamenti e i conseguenti sprechi”. Effettivamente, in Israele l’8-10% delle persone che si devono vaccinare disertano l’appuntamento e la dose loro destinata rischia di andare sprecata, proprio perché ha un numero limitato di ore di vita. Ecco perché il Lazio ha inteso creare una vera e propria “lista di riserva”, della quale al momento fanno parte i circa 10mila over 80 impossibilitati a recarsi di persona presso un centro vaccinale.



