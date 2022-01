Bollettino vaccini covid oggi 11 gennaio/ 116.2 mln di dosi somministrate in totale

E’ giunto il momento del consueto aggiornamento della campagna vaccinale in Italia, il bollettino vaccini anti covid di oggi, martedì 11 gennaio 2022. A poco più di un anno dall’avvio della somministrazione del siero anti coronavirus, nel nostro Paese si è raggiunta la quota di 116.2 milioni di inoculazioni totali, il che significa che rispetto alla giornata di ieri sono state somministrate ben 800mila dosi. Aumentano gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose, spinti dal nuovo decreto covid, e a riguardo il numero è salito a quota 48.3 milioni, pari all’89.4 per cento del totale della popolazione vaccinabile.

Continua di pari passo anche la crescita degli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le due classiche prime dosi, leggasi 46.6 milioni, mentre le terze dosi hanno toccato stamane la quota di 23.6 milioni. Infine il consueto sguardo alle dosi consegnate in Italia dal 27 dicembre 2020 ad oggi, arrivate a quota 117 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 11 GENNAIO: SILERI E L’OBBLIGO VACCINALE

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Sileri, sottosegretario alla salute in quota Movimento 5 Stelle. Parlando con il programma 24 Mattino di Radio 24, ha risposto alla domanda sull’obbligo vaccinale agli over 50, e sulla sanzione da 100 euro che sta facendo storcere il naso a molti: “La multa di 100 euro per i non vaccinati contro Covid 19 ha un valore – ha spiegato il medico e politico pentastellatto – il messaggio è ‘vaccinati che è meglio per te e per la comunità’. Ma non è l’unico deterrente, tutti sanno che se vai in un locale e non sei vaccinato sei ulteriormente sanzionato. Senza vaccino non si può accedere praticamente a nulla”.

Secondo il sottosegretario alla salute, le nuove misure introdotte dal governo e quelle in programma nei prossimi giorni, vanno verso la direzione giusta: “Lo dicono anche i numeri. Le persone sopra i 50 anni che si stanno vaccinando continuano a crescere”, riferendosi all’incremento di prime dosi di vaccino registrato negli ultimissimi giorni.



