Bollettino vaccini covid oggi 11 giugno/ 782.512 quarte dosi somministrate

Il nuovo bollettino sui vaccini anti covid di oggi, sabato 11 giugno 2022, è stato comunicato poco fa dal ministero della salute. Il numero totale di dosi somministrate si è portato a quota 137.9 milioni, circa 50mila inoculazioni rispetto al computo segnalato dal bollettino vaccini covid di ieri. Non si smuove quindi la macchina vaccinale, che di fatto si è bloccata da un paio di mesi a questa parte, dopo che il covid ha iniziato a risultare meno aggressivo con Omicron, e dopo che la gran parte della popolazione ha ricevuto il siero.

Ad oggi sono ben 48.6 milioni gli italiani che hanno completato il primo ciclo vaccinale, ricevendo quindi le due dosi, mentre coloro che hanno una sola dose sono in totale 49.3 milioni, pari al 91.4 per cento della popolazione vaccinabile. Crescono ancora di poco le quarte dosi, portatesi nelle ultime ore a quota 782.512, infine, sempre stabili le terze dosi o primo booster, ad oggi ad un totale di 39.6 milioni di somministrazioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 11 GIUGNO: I NUMERI DELL’HUB DEGLI INVISIBILI

E a proposito del vaccino anti covid, sono decisamente rilevanti i numeri inerenti la campagna vaccinale per i migranti in Italia, sottolineati dal Quotidiano Sanità. Il focus è rivolto alla Comunità di Sant’Egidio, che da poco meno di un anno a questa parte, dal luglio del 2021, ha avviato a Roma un centro per le vaccinazioni dedicato ai più fragili, già ribattezzato l’hub “degli invisibili”.

Un centro che è stato sostenuto dall’ex commissario covid, il generale Figliuolo, con l’aiuto dell’Asl Roma 1 e della regione Lazio, e che in meno di un anno ha permesso di vaccinare cittadini appartenenti a ben 146 diverse nazionalità, leggasi Cina, Stati Uniti, Marocco, Senegal, Iran e via discorrendo. La nazione più rappresentata è stata il Perù, il 13 per cento, con il Bangladesh a 10, la Romania al 6.3 quindi, le Filippine e l’India. Da febbraio di quest’anno, poi, hanno iniziato ad arrivare molteplici cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina.

