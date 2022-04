Bollettino vaccini covid oggi 12 aprile/ 136.2 milioni di dosi totali somministrate

E’ giunto il momento come ogni mattina di fare il punto sulla campagna di vaccinazione di massa anti covid grazie al nuovo bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, martedì 12 aprile 2022. Stando a quanto fatto sapere stamane dal Ministero della Salute, il numero totale di dosi somministrate nel nostro Paese è cresciuto rispetto al bollettino di ieri, di circa 50mila dosi, portandosi a quota 136.2 milioni in totale.

I numeri sono praticamente fermi da un mese a questa parte, ma restano comunque impressionanti, a cominciare dal totale di italiani immunizzati, quelli cioè che hanno completato il ciclo vaccinale, che sono giunti a quota 48.5 milioni, pari all’89.95 per cento del totale della popolazione vaccinabile. Gli italiani con almeno una dose sono invece in totale 49.3 milioni, mentre coloro che hanno ricevuto il booster, o richiamo, sono in totale 39 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 12 APRILE: SPERANZA SULLA QUARTA DOSE

Intanto il mondo scientifico continua a discutere in merito all’estensione della quarta dose di vaccino anti covid, riservata fino ad oggi solo ai fragili e agli anziani. A riguardo ne ha parlato il ministro della salute, Roberto Speranza, intervistato nella giornata di ieri dai microfoni del quotidiano La Stampa. “Adesso le nostre autorità sanitarie hanno disposto il secondo richiamo, la cosiddetta quarta dose, per ottantenni, ospiti delle Rsa e anziani fragili. In autunno valuteremo un richiamo più esteso anche per le altre fasce d’età. Mi fa piacere che Ema e Ecdc abbiano dato la stessa linea anche agli altri Paesi europei”.

Quindi il massimo esponente del dicastero ha aggiunto e concluso, ricordando come la pandemia di covid sia tutt’altro che finita: “Mentre nei media la guerra ha sostituito il Covid, nella realtà si è semplicemente aggiunta. Su questo dovremo fare uno sforzo comunicativo importante e insistere con la vaccinazione”.











