Bollettino vaccini covid oggi 13 febbraio/ 2.9 milioni di dosi somministrate

Facciamo il punto sulla campagna di vaccinazione anti covid in Italia, con il classico bollettino vaccini di oggi, 13 febbraio 2021. Stando ai numeri forniti dal sito del governo, aggiornato alle ore 19:00 di ieri sera, sono quasi 2.9 milioni le dosi fino ad oggi somministrate, precisamente 2.893.718. Gli immuni, coloro che invece hanno già ricevuto anche la dose di richiamo, sono 1.271.181. Le donne che sono state vaccinate sono in totale 1.825.252, contro gli uomini che sono invece 1.068.466.

Sfiora quasi quota 2 milioni invece il dato relativo agli operatori sanitari e sociosanitari che sono stati vaccinati, per l’esattezza 1.989.348, mentre sono 54.818 gli over 80, e 532.991 coloro facenti parte del personale non sanitario già vaccinato. Le regioni si stanno muovendo tutte in maniera ottima, e chiudono il gruppo l’Abruzzo, la Basilicata e la Calabria, con una percentuale di somministrazione del vaccino rispettivamente del 70.8, 70.1 e 61.9%.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 13 FEBBRAIO, IN ISRAELE DATI MOLTO PROMETTENTI

Il vaccino si conferma sempre di più l’unica arma per abbattere il covid, e l’esempio più concreto è Israele, la nazione che meglio si è mossa fino ad oggi al mondo. “Da metà gennaio vediamo un calo del tasso della mortalità delle persone over 60 che si sono vaccinate: è una cosa importante”, sono le parole del dottor Arnon Shahar, medico facente parte della task force vaccini di Israele, parlando con i microfoni di SkyTg24. “Più persone over 60 si vaccinano e meno ci si ammala – ha proseguito – ed è una cosa importante. Abbiano visto che dopo sette giorni si verifica un’efficacia del 93% contro la malattia e non parliamo di essere portatori asintomatici. Il 7% di pazienti che possono ammalarsi di Covid-19 lo ha fatto in forma lieve rispetto alle persone che hanno fatto parte dei gruppi di controllo e che non si sono vaccinati”. Ecco perchè bisogna spingere sempre di più affinchè si raggiunga la famosa immunità di gregge il prima possibile.



