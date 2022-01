Bollettino vaccini covid oggi 13 gennaio/ 48.4 mln di italiani con almeno una dose

Il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, l’aggiornamento mattutino riguardante la campagna vaccinale italiana, iniziata, ricordiamo, il 27 dicembre dell’anno da poco passato. Partiamo subito con il visionare il numero di dosi totale somministrate, che rispetto al report di ieri sono salite a quota 117.7 milioni, per un incremento pari a circa 700mila inoculazioni.

Crisanti: “Obbligo vaccinale over 50 non serve a niente”/ “Ipocrisia mi dà fastidio”

Continuano a crescere anche le terze dosi inoculate, ad oggi giunte a quota 24.9 milioni, e nel contempo aumentano anche gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose: ad oggi l’89.6 per cento della platea di vaccinabile, pari a 48.4 milioni, ha avuto almeno la prima puntura. Gli immunizzati, coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale con le due classiche prime dosi, si sono portati a quota 46.7 milioni, infine, il numero di dosi consegnate in Italia pari a 120.1 milioni.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 gennaio/ -3 in T.I. Positività 18.3%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 13 GENNAIO: LE PAROLE DI EMILIANO

Ieri è intanto uscito allo scoperto il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, che ha sottolineato come il ministro Bianchi abbia lodato il sistema di vaccinazione anti covid nelle scuole pugliesi: “Le parole del Ministro Bianchi sono un riconoscimento importante per la Puglia – spiega il governatore, parole riportate ieri da Skytg24.it – che vorrei condividere con tutti gli operatori sanitari, della protezione civile, della scuola, con tutte le famiglie e i loro bambini. Siamo felici come pugliesi di poter essere un modello virtuoso per il Paese”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 gennaio/ Positività 16.5%, -8 in T.I.

E ancora: “Quando abbiamo deciso di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni a scuola, in sinergia con le Asl e i pediatri lo abbiamo fatto con convinzione, perché quello era l’ambiente più sicuro e familiare per i piccoli e le loro famiglie. I pugliesi hanno risposto benissimo, la squadra della sanità e della scuola ha lavorato in maniera eccellente e oggi i numeri parlano da soli. Andiamo avanti così, perché il vaccino è la principale protezione che abbiamo contro il covid”. In Puglia il 31.8 per cento della fascia 5-11 anni, contro una media nazionale del 17.5, è stato vaccinato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA