Bollettino vaccini Covid oggi 13 settembre/ Quarte dosi in aumento: +1.000 in 24 ore

BOLLETTINO VACCINI ANTI-COVID OGGI 13 SETTEMBRE

Come ogni mattina, anche oggi martedì 13 settembre il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino sui vaccini contro il Covid. I dati sono stati pubblicati alle 6.20 e segnano una ripresa nel numero di dosi somministrate, complice forse l’annuncio dei nuovi vaccini aggiornati contro le varianti più diffuse in questo periodo. Cominciamo con una panoramica generale: secondo il Ministero, a oggi sono state somministrate 140.491.313 dosi. Considerando che ieri erano 140.482.500, nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento di quasi 9.000 dosi.

Sempre stabile nel bollettino vaccini Covid il dato sulle persone che hanno ricevuto la somministrazione di almeno una dose: si tratta del 91,54% della popolazione italiana con più di 12 anni di età, cioè di 49.428.457 persone. Poche variazioni anche per chi ha completato il ciclo vaccinale primario con due dosi, un numero pari al 90,17% degli over 12 e cioè a 48.685.840 italiani. Considerando anche i soggetti guariti dall’infezione, in Italia sono 50.586.045 i cittadini immunizzati contro il Coronavirus, ben il 93,69% della popolazione over 12. Come illustra il bollettino sui vaccini, è in leggero aumento anche la somministrazione delle terze dosi, che sono state ricevute dall’84,10% dei soggetti idonei. La dose booster, tra vaccinazioni e guarigioni avvenute dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, ha coinvolto in totale 42.439.470 cittadini, cioè l’88,96% degli italiani adatti a ricevere il booster.

BOLLETTINO SOMMINISTRAZIONI, VACCINI BIVALENTI “STRUMENTO CONTRO COVID”

Come si legge nel bollettino vaccini Covid, l’aumento più significativo nelle dosi somministrate dipende dal secondo richiamo, che è stato ricevuto dal 20,85% della popolazione immunocompromessa registrando quindi circa 1.000 dosi in più rispetto a ieri. In totale, sono 2.362.623 i fragili immunizzati con quattro dosi, poco meno di 5.000 in più rispetto ai dati di ieri. L’importanza della vaccinazione è stata ribadita nella giornata di ieri, lunedì 12 settembre, dal ministro della Salute Roberto Speranza. Come riporta SkyTg24, il ministro ha sottolineato che ora “siamo in una fase diversa, dobbiamo continuare ad avere un livello di attenzione ma siamo in una fase molto più gestibile proprio grazie alla campagna vaccinazione, ai farmaci antivirali, all’esperienza accumulata in questi anni”.

Il Ministro, presente a Napoli nel contesto della campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre, ha ricordato che il vaccino bivalente è uno “strumento in più per battere il Covid. Dobbiamo lavorare in questa direzione perché il Covid non è scomparso”.











