Bollettino vaccini covid oggi 14 dicembre/ 12.3 milioni di terze dosi inoculate

E’ giunto il momento di andare ad aggiornare tutti i numeri della campagna vaccinale d’Italia, una campagna sontuosa, così come confermato anche dal bollettino vaccini covid di oggi, martedì 15 dicembre 2021. Fino ad oggi, in poco meno di un anno, sono state somministrate 102.8 milioni di dosi, per un totale che è cresciuto di circa 600mila inoculazioni rispetto al bollettino di ieri. Crescono le dosi totali e crescono le terze dosi, ad oggi arrivate a quota 12.3 milioni, in circa tre mesi.

Positivo anche il dato relativo agli italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino covid, ad oggi 47.6 milioni, pari all’88.2 per cento del totale della popolazione vaccinabile over 12, mentre, per quanto riguarda gli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le due classiche dosi di Pfizer, AstraZeneca e Moderna, o eventualmente con il monodose di Johnson & Johnson, il numero è arrivato a quota 45.9 milioni, l’85.1 per cento del totale.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 15 DICEMBRE: IL COMMENTO DI CARTABELLOTTA

Campagna di vaccinazione che prosegue quindi a gonfie vele in Italia, così come confermato dal bollettino vaccini covid di oggi, 14 dicembre 2021, ma anche da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, tink tank di Milano che sta registrando tutti i dati della pandemia da ormai due anni a questa parte.

Ieri è uscito allo scoperto proprio Cartabellotta, che parlando durante la trasmissione radiofonica “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, ha spiegato: “Siamo in una fase del tiro alla fune o della resistenza reciproca. Da un lato c’è il virus che continua a circolare in maniera importante e ciò determina un impatto sugli ospedali modesto rispetto all’epoca pre-vaccinali, ma più casi ci sono e più ci sono ricoveri e decessi. Dall’altro lato stiamo cercando di fare resistenza innalzando il muro di protezione con le vaccinazioni e le terze dosi”. Parole senza dubbio promettenti, con la speranza che tale situazione possa proseguire anche nelle prossime settimane.

