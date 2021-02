Bollettino vaccini Covid oggi 14 febbraio/ Inoculati quasi tre milioni di dosi

Come accade quotidianamente, è giunto anche in questa domenica di metà mese il momento di fare il punto della situazione circa l’andamento della campagna di vaccinazione contro il Covid in Italia, con l’immancabile bollettino vaccini di oggi, 14 febbraio 2021. Stando ai numeri forniti dal sito del governo, aggiornato alle 19 di ieri sera, sono quasi 3 milioni le dosi fino ad oggi somministrate, precisamente 2.957.514, con un incremento di 63.796 vaccinati nelle ultime 24 ore. Gli immuni, ergo coloro che hanno già ricevuto anche la dose di richiamo, sono 1.279.228. Le donne che sono state vaccinate sono in totale 1.864.256, contro gli uomini che sono invece 1.092.988.

Superata quota 2 milioni invece per quanto riguardata il dato relativo agli operatori sanitari e sociosanitari che sono stati vaccinati, per l’esattezza 2.019.811, mentre sono 66.665 gli over 80 e 548.586 coloro facenti parte del personale a cui è stato somministrato il vaccino. Le regioni si stanno muovendo tutte con celerità: la statistica peggiore riguarda la Calabria e la Liguria, arrivate rispettivamente al 62,4% e al 66,5% delle dosi disponibili finora inoculate.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 14 FEBBRAIO, IN ISRAELE DATI MOLTO PROMETTENTI

Archiviata la lettura del bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 14 febbraio, il quotidiano “Il Giorno” ha contattato la professoressa Francesca Granucci dell’Università di Milano-Bicocca, al fine di effettuare insieme a lei il punto della situazione circa l’andamento della campagna vaccinale in Italia e, soprattutto, di analizzare l’effettiva minaccia rappresentata dalle varianti. “La risposta immunitaria che viene indotta dai vaccini approvati per l’utilizzo di massa è molto ampia e, per il momento, non ci sono evidenze che non siano sufficientemente efficaci anche contro le varianti inglese, sudafricana e brasiliana, che preoccupano per la loro capacità di diffusione”, ha asserito la dottoressa. Aggiungendo, poi: “Da un punto di vista biochimico, i vaccini a mRNA sono quelli più semplici. Quanto più è semplice un vaccino, tanto più sarà semplice modificarlo. Il vaccino a mRNA è completamente sintetico, per cui è, di fatto, quello più facilmente modificabile e adattabile alle nuove varianti. Anche i vaccini basati su adenovirus sono modificabili facilmente, ma in tempi più lunghi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA