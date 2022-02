Bollettino vaccini covid oggi 14 febbraio/ Raggiunta quota 132 mln di inoculazioni

Ecco il nuovo bollettino vaccini covid, il report aggiornato ad oggi, lunedì 14 febbraio 2022. La comunicazione è giunta anche oggi puntuale come sempre, poco dopo le ore 6:00, e ha certificato per l’ennesima volta gli ottimi numeri della campagna di vaccinazione anti covid italiana, che ricordiamo, è scattata il 27 dicembre di due anni fa, 2020. In questi circa 13 mesi di tempo sono state somministrate in totale ben 132 milioni di dosi di vaccino, e ciò significa che nelle ultime 24 ore il totale è aumentato di circa 100mila unità, così come si può evincere dal bollettino di ieri.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 febbraio/ Positività 8.2%, -117 ricoveri

Le terze dosi si sono invece portate a quota 36.1 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose, e che sono quindi in procinto di immunizzarsi, sono in totale 49.1, pari al 91 per cento della platea di vaccinabili. Bene anche gli immunizzati, ad oggi a quota 47.8 milioni, mentre coloro che sono guariti da meno di sei mesi e che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, sono ad oggi a quota 50.5, pari al 93.5 per cento del totale della popolazione: numeri davvero impressionanti.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 febbraio/ -283 ricoveri, positività 11.2%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 14 FEBBRAIO: LE PAROLE DI VAIA

I numeri della campagna di vaccinazione di massa continuano quindi a migliorare, e si assottiglia la striscia di popolazione no vax, contraria al vaccino anti covid. Proprio a loro ha voluto mandare un simpatico messaggio il professor Francesco Vaia, direttore dell’istituto di malattie infettive italiano Spallanzani di Roma, da due anni a questa parte in prima fila nella lotta contro il covid.

Attraverso la sua pagina Facebook, Vaia ha parlato del futuro prossimo che ci attende, usando le parole primavera di rinascita: “Il Covid 2022 è molto diverso dal Covid-19. Grazie a vaccino e terapie, grazie alla determinazione e coraggio degli italiani, siamo in un presente diverso, fatto di mitigazione delle misure e di voglia di vivere. La primavera è vicina e sarà di rinascita. I vaticinatori di sventure se ne facciano una ragione!”. La speranza, ovviamente, è che sarà veramente la stagione della vera e propria rinascita dopo due anni davvero bui.

COVID UK/ "Ricoveri bassi, contagi ridotti, ora monitoriamo gli effetti di Omicron"

© RIPRODUZIONE RISERVATA