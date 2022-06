Bollettino vaccini covid oggi 14 giugno/ Dosi totali somministrate 137.9 milioni

E’ martedì 14 giugno, e come sempre anche stamane andremo a fare il punto sulla campagna vaccinale anti covid d’Italia, grazia al bollettino vaccini dedicato. Gli ultimi numeri comunicati dal ministero della salute e dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità, confermano anche oggi la situazione di stallo. Le dosi totali di vaccino somministrate sono salite a quota 137.9 milioni, il che significa che rispetto al dato comunicato nel bollettino vaccini covid di ieri, c’è stato un incremento di sole 50mila dosi.

La crescita maggiore la si registra nelle quarte dosi, che oggi si sono portate a quota 793.795, mentre, per quanto riguarda tutti gli altri indicatori, si conferma l’immobilità, a cominciare dalla terze dosi, il primo booster, ad oggi ricevuto da 39.6 milioni di persone, pari all’83.6 per cento del totale della popolazione vaccinabile. Fermi anche gli italiani immunizzati, a quota 48.6 milioni, e infine, quelli che hanno ricevuto solo una dose, pari a 49.3 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 14 GIUGNO: DATI POSITIVI DAL SIERO DI SANOFI, GGK

E a proposito di vaccino anti covid, emerge una notizia interessante riguardante il nuovo siero sviluppato in collaborazione fra la Sanofi e Ggk, un nuovo vaccino in grado di coprire anche le ultime varianti del virus, a cominciare da Omicron. Stando a quanto riportato dal sito di SkyTg24, il vaccino fornirebbe una forte risposta immunitaria contro le ultime versioni del ceppo originario del covid.

Si tratta di un vaccino sviluppato con la tecnologia a mRNA, quindi la stessa usata per realizzare il vaccino a firma Pfizer/BioNTech e Moderna, ed è un siero di nuova generazione che offre un potenziamento immunitario negli adulti. E’ considerato più forte rispetto al vaccino di Pfizer, ed è senza dubbio un potenziale candidato per la vaccinazione che molto probabilmente tornerà di massa il prossimo autunno, una quarta dose per tutti ma appunto con un vaccino che sia in grado di debellare le ultime modifiche del virus, tra cui Omicron BA.1 e BA.2.

