Bollettino vaccini covid oggi 14 luglio/ Quarte dosi superano quota un milione

E’ stato reso pubblico questa mattina presto come di consueto il nuovo bollettino riguardante i vaccini anti covid, tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 14 luglio 2022. Come fatto sapere ufficialmente dal Ministero della salute, il totale delle dosi somministrate in Italia dal 27 dicembre 2020 ad oggi si è portato a quota 138.6 milioni, con un incremento rispetto al bollettino vaccini covid di ieri pari a circa 200mila dosi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 luglio/ Positività 25.7%, +4 in T.I.

Le quarte dosi, il secondo booster destinato ad anziani e fragili, non riesce ad ingranare nonostante i continui appelli degli addetti ai lavori, e ad oggi sono salite a quota 1.1 milioni. Stabili tutti gli altri indicatori, a cominciare dal numero totale di italiani immunizzati, coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale con le due prime dosi, pari a 48.6 milioni, pari al 90.1 per cento degli aventi diritto. Ferme anche le terze dosi, il primo booster destinato a tutti, pari a 49.4 milioni, mentre, in merito alle dosi consegnate nel nostro Paese, anche in questo caso il dato risulta fermo da tempo, pari a 141.9 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 luglio/ +125 ricoveri, positività 26.8%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 14 LUGLIO: NO QUARTE DOSI UNDER 60

Le quarte dosi continuano quindi ad andare al rilento stando all’ultimo bollettino vaccini covid, ma a breve potrebbero subire una spinta visto che l’Aifa ha dato il suo personale ok all’estensione del secondo booster agli over 60, facendo registrare già migliaia di prenotazioni in tutta Italia. Al momento restano comunque ancora esclusi tutti gli under 60 e i pazienti non fragili, così come fatto sapere anche dalla direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, in audizione davanti alla commissione speciale Covid del Parlamento Europeo, a Bruxelles.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 13 LUGLIO/ 106 morti, 110.168 casi, +13.t.

“I dati disponibili – ha spiegato – non indicano che per le persone sotto i 60 anni e non a rischio di contrarre la malattia in forma grave ci sia un vantaggio nel fare un secondo booster ora”. Ricordiamo che per questa fascia di popolazione, bambini esclusi, quasi sicuramente verrà consigliata una quarta dose a partire dal periodo settembre/ottobre quando saranno disponibili i nuovi vaccini aggiornati contro Omicron.











© RIPRODUZIONE RISERVATA