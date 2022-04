Bollettino vaccini covid oggi 15 aprile/ Quarte dosi a rilento, 74.319 inoculazioni

Dopo il caffè c’è il bollettino vaccini covid, e anche oggi, venerdì 15 aprile 2022, questa “tradizione” non è venuta meno. Il ministero della Salute e l’Iss, l’istituto superiore di sanità, hanno infatti pubblicato il nuovo bollettino poco dopo le ore 6:00 di stamane, aggiornando così tutti i dati relativi alla campagna vaccinale di massa che in Italia è iniziata, ricordiamo il 27 dicembre del 2020, circa un anno e mezzo fa. Il totale di dosi somministrate, stando al nuovo bollettino vaccini covid, è salito a quota 136.3 milioni, circa 50mila in più rispetto al precedente report,</strong> mentre il numero totale di terze dosi è salito a quota 39.1. Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 aprile/ -26 ricoveri, positività 12.2% Da qualche giorno a questa parte sono scattate anche le quarte dosi, l’ulteriore booster destinato a fragili, over 80 e pazienti delle Rsa, e fino ad ora sono state somministrate 74.319 dosi. Infine, per quanto riguarda gli italiani che hanno ricevuto la prima dose, il dato totale è salito a quota 49.3 milioni, pari al 91.4 per cento del totale dei vaccinabili. Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 aprile/ Positività 14.8%, -120 ricoveri BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 15 APRILE: GIMBE “QUARTA DOSE E’ FLOP” E come si evince anche dal bollettino vaccini covid, sono partite decisamente a rilento le somministrazioni delle quarte dosi di siero anti coronavirus. Nonostante un’ampia platea, quella composta dagli over 80, i fragili e gli ospiti delle rsa, ad oggi sono poche migliaia le dosi inoculate. La Fondazione Gimbe, noto think tank milanese diretto dal professor Nino Cartabellotta, parla di flop. In un mese e mezzo “solo 70.598 quarte dosi somministrate agli immunocompromessi con una copertura nazionale all’8,9%”, rileva il report settimanale pubblicato nella giornata di ieri, con i dati riferiti al periodo 6-12 aprile. BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 APRILE/ +25 morti, -26 ricoverati Quindi Cartabellotta aggiunge e conclude: “Dopo un mese e mezzo dal via libera per i pazienti più fragili le esigue coperture e le rilevanti differenze regionali documentano un vero e proprio flop, alimentato dal senso di diffidenza per un ulteriore richiamo”. La speranza ovviamente è che questi numeri possano subire a breve un’impennata.











