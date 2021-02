Bollettino vaccini covid oggi 15 febbraio/ 3 milioni di dosi somministrate

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione in Italia, come si evince dal bollettino vaccini covid di oggi, 15 febbraio 2021. Stando ai numeri ufficiali forniti dal governo, aggiornati alle ore 8:00 di questa mattina, sono ormai 3 milioni le dosi di siero somministrate, per l’esattezza 2.989.748. Gli immuni, coloro che hanno già ricevuto anche la dose di richiamo, sono invece 1.281.999, mentre le donne vaccinate sono 1.884.969, contro gli 1.104.779 fra gli uomini.

Gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno ricevuto il siero hanno sfondato quota 2 milioni, mentre gli over 80 continuano ad aumentare, ad oggi, poco più di 72mila. Fra i vaccinati anche il personale non sanitario (559.832) e gli ospiti delle strutture residenziali per anziani, leggasi 324.120. La Valle d’Aosta è la regione che fino ad oggi si è mossa meglio, con il 99.8% dei vaccini somministrati su quelli ricevuti, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano e dal Piemonte. Chiudono il gruppo la Calabria, la Liguria e la Basilicata.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 15 FEBBRAIO, IL PUNTO DI PFIZER

Intanto nella giornata di oggi è uscito allo scoperto Päivi Kerkola, amministratore delegato della divisione italiana dell’azienda farmaceutica Pfizer, produttrice dell’omonimo vaccino, che intervistato dal quotidiano Il Giorno ha garantito sulle forniture per il nostro paese “Pfizer continua a impegnarsi per fornire il nostro vaccino anti-Covid-19, come da accordo con la Commissione Europea, e, allo stesso tempo, per garantire che il nostro portafoglio di farmaci e vaccini continui a raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno, in Italia e altrove. Le forniture sono tornate alla normalità e da metà febbraio saremo in grado di consegnare più dosi, assicurando la fornitura della quantità di dosi di vaccino prevista nel primo trimestre. Vorremmo sottolineare il fatto che stiamo distribuendo a circa 300 punti di vaccinazione in Italia – uno dei numeri più alti di qualsiasi Paese europeo – nella speranza che questo assicuri agli italiani l’accesso al vaccino”.



