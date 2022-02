Bollettino vaccini covid oggi 15 febbraio/ 49.2 mln di italiani con almeno una dose

Facciamo il punto sulla campagna vaccinale anti coronavirus con il bollettino vaccini covid di oggi, martedì 15 febbraio 2022. Come ogni giorno da poco più di un anno a questa parte, anche stamane sono stati resi noti tutti i numeri ufficiali del report, a cominciare dal numero di dosi totali somministrate, che dal 27 dicembre 2020 ad oggi, sono giunte a quota 132.2 milioni, circa 250mila in più rispetto alla giornata di ieri.

Continuano a crescere in particolare le terze dosi, ad oggi giunte a 36.3 milioni, mentre, in merito alle persone italiane con almeno una dose, la quota segna oggi 49.2 milioni, esattamente il 91.1 per cento del totale della platea di vaccinabili. Gli immunizzati, coloro che invece hanno completato il primo ciclo vaccinale, sono in totale 47.8 milioni (l’88.6 per cento del totale), mentre, le persone guarite da almeno sei mesi che hanno almeno ricevuto una dose di vaccino, sono giunte ad un totale di 50.5 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 15 FEBBRAIO: LA SALMASO SUGLI OVER 50 NO VAX

I numeri della campagna di vaccinazione continuano quindi ad aumentare, ma preoccupano ancora i no vax, soprattutto quelli over 50 e quindi a più alto rischio ospedalizzazione. A riguardo ne ha parlato ieri l’autorevole professoressa ed epidemiologia Stefania Salmaso. Parlando con i microfoni del programma di Rai Tre, Agorà, ha spiegato: “Se c’è un milione e mezzo di persone over 50 non vaccinate contro Covid-19 che da domani (oggi ndr) cercherà di infettarsi il più possibile pensando che così finalmente avrà questo straccio di Green pass, sono un pochino preoccupata”.

Le sue parole giungono nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo del Super green pass sul lavoro, e commentando anche le notizie circa una manifestazione no vax organizzata ieri a Roma. L’esperta dell’Associazione italiana di epidemiologia si dice “sconfortata” di fronte ad alcune “reazioni sproporzionate”, a volte incomprensibili” e “assurde”.



