Bollettino vaccini Covid oggi 16 agosto/ Perno: “Vaccinare giovani è fondamentale”

Continuano a crescere i numeri del bollettino vaccini Covid. Come reso noto dal report stilato dal governo guidato da Mario Draghi, ad oggi, lunedì 16 agosto 2021, sono state somministrate 73.770.416 dosi di farmaco anti-Covid: il totale delle persone vaccinate, ovvero che hanno completato il ciclo vaccinale, è salito a 35.557.969, il 65,84% della popolazione over 12.

La percentuale della distribuzione delle somministrazioni rispetto alle consegne è al 95,4%. La Regione più virtuosa è la Lombardia, giunta a quota 98%, ma troviamo ben cinque regioni che oscillano tra il 95% e il 97%: parliamo di Veneto (96%), Emilia-Romagna e Piemonte (96,3%), Puglia (96,7%) e Marche (96,9%). In fondo alla classifica troviamo invece la Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente al 90,5% e all’87,1%.

BOLLETTINO VACCINI COVID: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa dei nuovi aggiornamenti sul bollettino vaccini Covid, giungono nuove dichiarazioni degli esperti sulla campagna vaccinale. Riflettori accesi sulla vaccinazione dei giovani, Roberto Cauda è assolutamente a favore: «La campagna vaccina è andata bene, è giusto dare priorità ai giovani. Le fasce più a rischio della popolazione sono state messe in sicurezza, c’è qualche milione di over 50 non immunizzati che andrebbero raggiunti e persuasi. Credo che più che di “no vax”, si tratti di esitanti», le parole del direttore del Dipartimento malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma ad Agorà Estate. Anche il professor Carlo Perno è a favore della somministrazione dei farmaci anti-Covid ai minorenni: «Io credo che sia importante vaccinare tutti, per ridurre al minimo questo rischio. Ora il virus circola di più nella fascia dai 10 ai 29 anni secondo i dati dell’Iss – ha spiegato l’esperto a Il Fatto Quotidiano – Credo che vaccinare questa fascia di popolazione sia fondamentale, senza ovviamente trascurare quei milioni di over 30, e soprattutto di over 50, che non sono ancora stati raggiunti dal vaccino».

