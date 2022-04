Bollettino vaccini covid oggi 16 aprile/ 136.3 milioni di dosi inoculate in totale

Anche oggi, sabato 16 aprile 2022, Sabato Santo, è stato diramato il nuovo bollettino dei vaccini anti covid, l’aggiornamento sulla campagna vaccinale di massa contro il coronavirus, scattata nel dicembre del 2020. Come riferito dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità, il numero di dosi totali somministrate è salito a quota 136.3 milioni, il che significa che rispetto al bollettino di ieri il dato è cresciuto di circa 50mila unità, un incremento giornaliero che conferma quindi la tendenza degli ultimi due mesi.

In merito invece alle quarte dosi, la cui somministrazione è scattata negli scorsi giorni, il dato aggiornato di oggi segna quota 76.1 mila. Crescono anche le terze dosi, anche se di poco, portatesi a quota 39.1 milioni in totale, mentre gli italiani che sono stati immunizzati, quindi che hanno completato il primo ciclo vaccinale composto da due dosi, sono saliti a quota 48.5 milioni, pari all’89.9 per cento del totale.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 APRILE: BASSETTI SULLA QUARTA DOSE

Continuano quindi ad andare a rilento, come si evince dai numeri elencati poc’anzi, le somministrazioni delle quarte dosi, e a riguardo ne ha parlato il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova. Intervistato ieri da PrimoCanale ha spiegato: “Dobbiamo uscire da questa fase dalla vaccinazione di massa e dalla quarta dose per tutti e andare verso una vaccinazione che deve essere individualizzata, da adesso ad agosto”.

E ancora: “Chi deve fare la quarta dose? Chi ha il sistema immunitario che ha risposto meno e produce meno anticorpi rispetto alle persone normali, come chi ha grandi immunodeficienze, chi fa il cortisone cronico, chi prende immunosoppressori”. Secondo Bassetti in futuro serviranno sempre più vaccini personalizzati: “Questa fase andrebbe declinata in modo più personalizzato: ci si confronta con il medico di base, si va al centro vaccinale e si decide insieme cosa fare caso per caso”.

