Bollettino vaccini covid oggi 16 dicembre/ 88.3% italiani ha ricevuto almeno una dose

Il bollettino vaccini covid della giornata di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, è stato comunicato puntuale come sempre poco dopo le ore 6:00 di questa mattina. I dati certificati dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità, fotografano ancora una volta la grande accelerazione che ha subito la campagna vaccinale italiana nell’ultimo periodo. Il numero totale di inoculazioni è così salito a quota 103.3 milioni, il che significa che rispetto al bollettino vaccini covid di ieri si è avuto un incremento di ben 500mila dosi.

Per quanto riguarda i booster, o terze dosi, il totale segna invece oggi 12.7 milioni, mentre il numero di italiani che ha ricevuto almeno una dose di vaccino è salito ad oggi a 47.7 milioni, il che significa che l’88.3 per cento del totale vaccinabile over 12 è in direzione d’arrivo. Uno sguardo anche agli immunizzati, coloro che hanno già completato il primo ciclo di vaccinazione, giunti a quota 45.9 milioni, mentre il numero di dosi consegnate in totale nel nostro Paese ha raggiunto la quota di 109.2 milioni di farmaci.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 DICEMBRE: AL VIA VACCINI PER I BIMBI

E a proposito di vaccini anti covid, scatta oggi, 16 dicembre 2021, la somministrazione del siero anche ai più piccoli, fascia di età 5-11 anni. Obiettivo, proteggere anche i più piccoli alla luce dei numerosi contagi emersi in questi ultimi mesi proprio fra i bimbi. Al momento i genitori hanno risposto in maniera un po’ fredda, senza prenotazioni in massa, ma i pediatri rassicurano sul fatto che il siero sia assolutamente sicuro: “L’unica certezza che abbiamo in questa pandemia tra tante incertezze è che i vaccini funzionano e sono sicuri, anche per i bambini”.

Sono le parole di Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di Pediatria, riportate nella giornata di ieri da Skytg24.it. Staiano ha quindi aggiunto e concluso: “C’è chi dice che sono pochi ma è uno studio molto completo con 2.268 bambini, da cui e’ emersa un’efficacia del vaccino del 90,7% e una notevole sicurezza, con davvero pochi effetti collaterali registrati, tutti di minima entità”.



