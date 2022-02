Bollettino vaccini covid oggi 16 febbraio/ 36.4 milioni di terze dosi inoculate

E’ giunto il momento, come ogni mattina, di scoprire il bollettino vaccini anti covid aggiornato. Anche oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, il ministero della salute, e l’Iss, l’istituto superiore di sanità, hanno certificato tutti i numeri ufficiali della campagna di vaccinazione di massa, a cominciare dal totale di dosi somministrate dal 27 dicembre 2020 ad oggi, pari a 132.4 milioni, per un incremento rispetto al bollettino di ieri di 200mila unità.

Cresce anche il dato relativo alle terze dosi, ad oggi giunte a quota 36.4 milioni, mentre il dato relativo agli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti covid ha toccato oggi quota 49.2 milioni, il che significa che il 91.1 per cento della popolazione vaccinabile italiana è in procinto di immunizzarsi. E a proposito di immunizzazioni, sono 47.9 milioni in totale i nostri connazionali che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all’88.7 per cento del totale, mentre le dosi consegnate in Italia sono ad oggi 133.2 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 FEBBRAIO: CICILIANO E LE MISURE PER PROTEGGERE I NO VAX

Numeri sempre ottimi quelli della campagna vaccinale anti covid in Italia, ma resta comunque un nocciolo duro di non vaccinati, i cosiddetti no vax. E’ nei loro confronti che sono state introdotte le ultime misure di restrizione, così come spiegato nella giornata di ieri da parte di Fabio Ciciliano. Il membro del CTS, il comitato tecnico scientifico per l’emergenza covid, ha affermato: “Gli ultimi provvedimenti di sanità pubblica adottati vanno proprio nella direzione della tutela dei soggetti non vaccinati poiché sono proprio i cittadini privi di ogni protezione ad essere maggiormente esposti al pericolo di finire in terapia intensiva e, purtroppo, di morire”.

Quindi Ciciliano ha sottolineato un numero, per far capire il rischio per i non vaccinati: “L’Istituto superiore di Sanità ci dice che il rischio di morte dei non vaccinati è 23 volte più alto di quello delle persone che hanno ultimato il ciclo con la dose booster, il richiamo”.



