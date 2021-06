Bollettino vaccini covid oggi 16 giugno/ 43.2 mln di somministrazioni, 14.4 immuni

Consueto appuntamento mattiniero con la campagna di vaccinazione in Italia, il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, mercoledì 16 giugno. Come sempre il ministero della salute ha diramato il report ufficiale poco dopo le ore 6:00 di questa mattina, e il numero delle dosi somministrate è salito a quota 43.2 milioni, un incremento di circa 500mila unità rispetto a ieri (qui il bollettino vaccini di 24 ore fa).

Mix vaccini, ricorso al Tar per chi rifiuta?/ Capezzone: “mancano ok da Ema e Aifa”

Cresce di pari passo anche il dato relativo agli immunizzati, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale, ad oggi a quota 14.4 milioni, +200mila in un giorno e pari al 26.6% dell’intera popolazione vaccinabile over 12. In Italia è stato somministrato il 93.9% delle dosi totali consegnate, leggasi 46 milioni di cui 30.650.282 Pfizer-BioNTech, 4.536.423 Moderna, 9.140.849 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.742.000 Janssen.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 GIUGNO/ +182 casi, crolla tasso positività

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 GIUGNO, IL PUNTO DI ABRIGNANI SU ASTRAZENECA E MIX DI VACCINI

Intanto in Italia si continua a discutere dopo la decisione del Cts di stoppare la somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti gli under 60. A riguardo l’immunologo Sergio Abrignani, che fa parte appunto del Commitato Tecnico Scientifico, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dicendosi soddisfatto della decisione: “Sono soddisfatto dei suggerimenti del Cts, di cui faccio parte. Probabilmente eviteranno almeno una quindicina di trombosi da vaccino considerando che le dosi sarebbero andate a una decina di milioni di persone”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 15 GIUGNO/ Ministero Salute: 63 morti, 1.255 nuovi casi

Si parla tanto dei mix di vaccini in queste ore, visto che chi ha fatto la prima dose con AstraZeneca dovrà vaccinarsi (se under 60), con una seconda dose differente: “E’ successo per i vaccini contro l’epatite B – rassicura Abrignani – il meningococco C e per l’antinfluenzale che ripetiamo ad ogni stagione, come fossero tanti richiami. Accade normalmente che il tipo di vaccino venga cambiato senza aver fatto studi registrativi di fase 3, sull’uomo, delle combinazioni ma solo per il singolo richiamo. Nel corso degli anni le tecnologie sono cambiate eppure abbiamo continuato a utilizzare il mix che funziona sul piano della copertura e della risposta anticorpale. Principi di base della vaccinologia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA