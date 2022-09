Bollettino vaccini covid oggi 16 settembre/ Speranza: “3mln di quarte dosi”

Il bollettino dei vaccini per il covid

Nella mattinata di oggi, venerdì 16 settembre, è stato pubblicato l’aggiornamento quotidiano al bollettino dei vaccini per il covid, con il numero di inoculazioni complessive nell’ambito della campagna vaccinale contro il coronavirus. In questo ultimo periodo il numero di inoculazioni giornaliere è calato leggermente rispetto ai mesi precedenti all’estate ed è soprattutto la quarta dose a non decollare, ma forse con l’arrivo dei vaccini aggiornati e bivalenti la situazione si sbloccherà.

Nelle ultime 24 ore le inoculazioni complessive sono state 140.532.484 (con un amento di circa 16mila dosi rispetto alla giornata di ieri). Come ormai da parecchio tempo, rimangono stabili le prime due dosi, attualmente inoculate rispettivamente al 91,55% e al 90,17% della popolazione che potrebbe accedere ai vaccini. La terza dose procede in modo piuttosto lento, ma ha comunque raggiunto l’84,11% della popolazione. La maggior parte delle inoculazioni riportate nel bollettino dei vaccini per il covid sono nell’ambito della quarta dose, iniettata a 725.526 immunodepressi e a 2.390.215 over 60 (corrispondenti al 21% e al 17,46% della popolazione delle rispettive categorie).

Nel frattempo che il bollettino dei vaccini per il covid sembra attestare un rallentamento importante nella campagna vaccinare rispetto a qualche mese fa, il Ministro della Salute Roberto Speranza ne ha parlato in diretta a Rtl 102.5. Innanzitutto, Speranza sottolinea che “siamo sulla strada giusta, ma la pandemia non è finita”, “abbiamo armi e strumenti” per sconfiggere il covid e “il primo di questi è il vaccino”.

“Il mio appello”, continua Speranza, “è netto: siamo in una situazione migliore, ma occorre proteggersi”, soprattutto gli immunodepressi e gli over 60. “Già 3 milioni di persone hanno fatto la quarta dose”, ma ancora non basta e “si andrà avanti con i vaccini” perché “ora abbiamo una vita molto simile a prima del Covid”. Il ministro Speranza, infine, conclude sottolineando come “le istituzioni hanno raccomandato” la quarta dose “ad alcune categorie, ma senza divieto per gli altri”, invitando chiunque lo desideri a prenotarsi per la seconda dose booster. Vedremo se l’arrivo dei nuovi booster bivalenti avrà influenza sul bollettino dei vaccini per il covid, magari spingendo qualcuno a fare la quarta dose proprio sfruttando le versioni aggiornate.

