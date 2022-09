Bollettino vaccini covid oggi 17 settembre/ 48.6 milioni di immunizzati in Italia

Ecco il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, 17 settembre 2022. Come ogni giorno dal 27 dicembre del 2020, il ministero della salute ha emesso anche in queste ore il nuovo report aggiornato inerente la campagna di vaccinazione di massa anti coronavirus d’Italia. Partiamo con il dato principale, quello relativo al totale di dosi somministrate, ad oggi giunte a quota 140.5 milioni, circa 50mila dosi in più rispetto al bollettino vaccini covid di ieri.

Le quarte dosi crescono ma sempre lentamente, e oggi sono giunte a quota 2.39 milioni, contro le 40.1 milioni di terze dose inoculate (pari all’84.1 per cento della popolazione vaccinabile). In merito invece agli italiani immunizzati, coloro cioè che hanno ricevuto le prime due dosi di Moderna, Pfizer, AstraZeneca, o eventualmente il monodose di Johnson & Johnson, il totale è salito oggi a quota 48.6 milioni, esattamente il 90.1 per cento del totale. Infine uno sguardo al totale di dosi di vaccino consegnate in Italia, pari a 142.6 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 17 SETTEMBRE: BASSETTI SUL VACCINO BIVALENTE

E questa settimana sono scattate in numerose regioni le prenotazioni per i vaccini bivalenti, e a riguardo ha cercato di sciogliere qualche dubbio il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della Clinica San Martino di Genova. Attraverso la propria pagina Facebook il medico tifoso del Genoa ha spiegato: “Sto cercando di capire perché un 70enne con un tumore che ha ricevuto la quarta dose” di vaccino anti-Covid “a marzo non può ricevere un richiamo con il nuovo vaccino bivalente a ottobre. Io lo farei e lo consiglierei senza alcun dubbio, ma pare non sia possibile sulla base di quello che si è detto a Roma”, riferendosi alla recente conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale.

Bassetti, così come si legge su SkyTg24.it, ha quindi concluso il suo intervento scrivendo: “Occorre fare chiarezza sul richiamo perché la gente è molto confusa. n si può assistere ad un altro fallimento della campagna sulla quarta dose come quello di luglio/agosto”.











