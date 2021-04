BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 18 APRILE/ Quasi 15 milioni dosi, record 410mila ieri

Finalmente un’accelerata importante sul fronte vaccini Covid in Italia: in un solo giorno – ieri sabato 17 aprile – il report nazionale del commissario all’emergenaza Figliuolo segnala 410mila somministrazioni in un sol giorno, record dall’inizio della campagna a fine 2020. Il bollettino nazionale (qui i dati in costante aggiornamento) segnala così – con i dati raccolti fino alle ore 6 di domenica 18 aprile – 14.998.328 dosi già somministrate in Italia: a fronte di quasi 15milioni di italiani che almeno una dose di vaccino l’hanno ricevuta, sono 4.414.633 le persone che hanno concluso l’intero ciclo di somministrazioni.

Resta la Lombardia in testa alle vaccinazioni svolte – 2,3milioni – davanti a Lazio (1,4), Emilia Romagna e Campania (1,275), Veneto (1,289). Il report aggiornato mostra il dato sugli over 80 che cresce fino a 5.092.343 dosi somministrate, con il settore “altro” che registra 4.182.418 vaccinazioni svolte, 3.306.664 per sanitari, 1.133.145 al personale scolastico.

IL RECORD DI VACCINAZIONI IN UN GIORNO

«Ieri in Italia somministrate 410mila dosi di vaccino. La svolta c’è stata, eccome se c’è stata: grazie al Generale Figliuolo, al dottor Curcio e tutta la squadra. Solo col vaccino l’Italia potrà ripartire», scrive oggi sui social il leader di Italia Viva Matteo Renzi, tra i principali protagonisti del cambio di Governo “contro” la gestione precedente (Conte-Arcuri-Borrelli). Già venerdì era stata una giornata importante sotto il profilo dell’accelerazione sul piano vaccini, con 358.066 in un solo giorno, superati dai 410mila di ieri (record da inizio vaccinazioni): tra gli over 70 la percentuale che ha avuto almeno la prima iniezione ha raggiunto il 50% mentre finora le dosi inoculate a livello totale rappresentano l’86,1% delle dosi consegnate alle Regioni.

Nella recente informativa al Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato anche in merito all’inizio delle vaccinazioni per gli over-60: data precisa non c’è, ma tra fine giugno e inizio luglio, visto che l’obiettivo ribadito dal Governo è quello di concludere le vaccinazioni di tutti gli over 60 entro la prima metà di luglio, «Tra dicembre e marzo abbiamo ricevuto poco più di 14 dosi di vaccino, fra aprile e giugno ne riceveremo il triplo. Si tratta di numeri importanti necessari a bloccare la diffusione del virus e alleggerire la pressione sugli ospedali […] L’Italia è quindi pronta a un’ulteriore accelerazione».



