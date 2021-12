Bollettino vaccini covid oggi 18 dicembre/ 600mila dosi somministrate in 24 ore

Il bollettino vaccini covid della giornata di oggi, sabato 18 dicembre 2021, è stato pubblicato come sempre poco dopo le ore 6:00 di questa mattina. Continuano ad essere impressionanti i numeri legati alla campagna vaccinale anti covid d’Italia, che ricordiamo, è scattata poco meno di un anno fa, esattamente il 27 dicembre 2020. Il numero totale di dosi di vaccini somministrate in questo anno è stato pari a 104.8 milioni, dato cresciuto rispetto a ieri di 600mila unità (qui il bollettino precedente), mentre, il dato relativo alle terze dosi, i cosiddetti booster, segnala oggi quota 14.1 milioni.

Cresce anche il numero di italiani che hanno ricevuto almeno una dose, molto probabilmente spinti dal nuovo Decreto Covid, in totale 47.7 milioni, pari all’88.4 per cento della popolazione over 12 vaccinabile, mentre, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, quindi con le due classiche dosi di Moderna o Pfizer, o il monodose di Johnson & Johnson, si sono portate in totale a quota 46 milioni, pari all’85.2 per cento della platea vaccinabile.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 18 DICEMBRE: COSTA SUI VACCINI AGLI UNDER 5

Intanto da giovedì 16 dicembre è partita la campagna di vaccinazione anti covid per i bambimi di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, enei prossimi mesi potrebbe arrivare il siero anche per i più piccoli, gli under 5. Ne ha parlato ieri ai microfoni di SkyTg24.it il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, che ha appunto spiegato: “Ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per gli under 5″.

Quindi l’esponente del governo rappresentato dal presidente del consiglio Mario Draghi ha aggiunto e concluso: “La scienza ogni giorno procede. E’ ragionevole che a marzo aprile ci saranno evidenze scientifiche che creeranno condizioni sufficienti per far esprimere gli enti regolatori. Sapremo allora se ci sarà un vaccino disponibile anche in quella fascia di età. Ovviamente attendiamo con fiducia perché significherebbe avere uno strumento in più per combattere questa pandemia”.

