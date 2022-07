Bollettino vaccini covid oggi 18 luglio/ 138,7 milioni di dosi somministrate

E’ giunto il momento, come ogni mattina da più di un anno e mezzo a questa parte, di visualizzare il nuovo bollettino vaccini anti covid, in questo caso, quello aggiornato ad oggi, lunedì 18 luglio 2022. Il nuovo report segnala prima di tutto le dosi totali che sono state somministrate dal 27 dicembre 2020 ad oggi, una somma di 138,7 milioni, computo che si è aggiornato nelle ultime 24 ore di circa altre 50/100mila somministrazioni, così come si può evincere confrontando il totale odierno con quello del bollettino vaccini covid di ieri.

Continua la risalita delle quarte dosi dopo l’estensione del secondo booster a tutti gli over 60, oggi giunte a quota 1.212.266 mentre le terze dosi sono ad oggi state somministrate in 39.8 milioni di italiani, pari all’83.6 per cento degli aventi diritto, un dato senza dubbio importante. Le prime due dosi sono invece stato inoculate nel 90.1 per cento dei nostri connazionali, infine gli italiani che si sono fermati, un po’ inspiegabilmente, solo alla prima dose, ad oggi circa 800mila.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 18 LUGLIO: RICCIARDI E LA QUARTA DOSE

Ed è tornato ad appellarsi alla popolazione over 60 e ai fragili affinchè si sottopongano alla quarte dose, il professor Walter Ricciardi, docente di igiene presso l’università Cattolica di Roma, consulente del ministro della salute, Roberto Speranza. In un’intervista concessa ieri ai microfoni di Repubblica ha spiegato: «Ema ci ha fatto perdere tre mesi», riferendosi appunto alla recente estensione del secondo booster a tutta la popolazione europea dai 60 anni in su.

Quindi ha ricordato come negli Usa: «A fine marzo hanno avviato la campagna per gli over 50. Noi invece siamo prima partiti, ad aprile, con la campagna per gli over 80, su indicazione Ema, e solo ora allarghiamo agli over 60». Poi Ricciardi ha aggiunto e concluso: «I vaccini attualmente a disposizione sono salvavita per gli anziani. Non salvano le persone dai contagi, ma evitano la malattia grave e la morte».

