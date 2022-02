Bollettino vaccini covid oggi 19 febbraio/ 91.1% italiani ha ricevuto la prima dose

E’ stato reso pubblico poco fa l’ultimo bollettino riguardante i vaccini anti covid, il report pubblicato poco dopo le sei di mattina della giornata di oggi, sabato 19 febbraio 2022. Ancora una volta prosegue spedita la macchina “vaccinatrice” italiana, e il numero totale di dosi somministrate dal 27 dicembre 2020 ha toccato quota 132.9, circa 200mila unità rispetto a quanto comunicato nel bollettino di ieri mattina.

Continuano a crescere in particolare le terze dosi, il booster, ad oggi a quota 36.7 milioni, ma vanno bene anche i numeri riguardanti gli italiani con almeno una dose, categoria che è cresciuta molto nell’ultimo mese a seguito dei vari decreti covid del governo. Oggi sono 49.2 milioni gli italiani in procinto di immunizzarsi, il 91.1 per cento rispetto al totale. Coloro che invece hanno completato il primo ciclo vaccinale sono 48 milioni, l’88.9 per cento della platea, mentre le dosi che sono state consegnate in Italia hanno raggiunto quota 134.8 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 19 FEBBRAIO: CAVALERI SULL’ETEROLOGA

E a proposito di vaccino anti covid, nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema, che durante il consueto briefing settimanale con la stampa si è soffermato sulla vaccinazione eterologa, spiegando: “Stiamo rivedendo i dati sul booster eterologo con i vaccini attualmente approvati”, con un aggiornamento sulla campagna di vaccinazione che prevede l’utilizzo di “vaccini diversi fra il ciclo primario e il richiamo”.

Marco Cavaleri ha ricordato come l’Ema abbia “già dato una raccomandazione prima della fine del 2021 sulla vaccinazione eterologa. Ora sono in corso variazioni per aggiornare formalmente le informazioni di prodotto. In generale tutti i dati confermano che l’eterologa è sicura ed efficace e mostrano che la dose booster con vaccini a mRna innesca una risposta simile o più alta rispetto alla somministrazione di una serie omologa, anche quando è stato usato un vaccino a vettore virale nel ciclo primario”. Ulteriori conferme quindi circa il fatto che la vaccinazione eterologa funziona.



