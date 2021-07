Bollettino vaccini covid oggi 19 luglio/ 50% immunizzati, primo traguardo raggiunto

E’ giunto il momento di aggiornare tutti i principali dati della campagna vaccinale in Italia con il bollettino vaccini covid di oggi, 19 luglio. Puntuale come sempre l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, ha comunicato i numeri odierni, che certificano quanto l’Italia stia correndo dal punto di vista delle somministrazioni. Ad oggi, in poco meno di sette mesi, sono state più di 61 milioni le inoculazioni, precisamente 61.5 (+400mila rispetto a ieri, qui il bollettino), un dato pari al 92.9% delle dosi consegnate fino ad oggi nel Belpaese, leggasi 66.259.046, di cui 45.182.557 Pfizer/BioNTech, 6.953.754 Moderna, 11.858.101 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.264.634 Janssen.

"Vaccino cinese Zhifei blocca variante Delta"/ Come funziona: efficace con tre dosi

Significativo anche un altro numero, quello degli immunizzati, ovvero, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale con prima dose e richiamo, o eventualmente, con il monodose di Johnson & Johnson, e in quel caso il dato racconta di 27.1 milioni di persone, superato il giro di boa, visto che il 50.2% della popolazione italiana over 12 risulta essere protetta.

Abrignani "Covid come influenza se tutti si vaccinano"/ "Troppi over 60 scoperti"

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 19 LUGLIO, SALVINI SI ESPRIME SUL VACCINI AI GIOVANI

Intanto fanno discutere le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che si è “opposto” alla vaccinazione nei confronti dei più giovani, la fascia che al momento risulta essere più esposta: “Io non sono no vax, i miei genitori di 75-76 anni sono vaccinati due volte, tranquilli e sicuri – le parole del leghista dal gazebo del referendum della giustizia a Jesolo, come si legge su Repubblica.it – ma mi rifiuto di vedere qualcuno che insegue mio figlio che ha 18 anni con un tampone o con una siringa. Prudenti sì, terrorizzati no”.

Bollettino vaccini Covid, oggi 18 luglio/ 49,55% degli italiani ha ricevuto due dosi

Poi l’ex ministro dell’interno ha aggiunto: “La variante Delta è più contagiosa ma non fa più morti. Ci dovremo convivere con questo virus, come conviviamo con tanti altri virus, senza star chiusi in casa ma prendendo tutte le precauzioni del caso. Questa è la posizione della Lega. Tuteliamo gli anziani ma lasciamo i ragazzi liberi di divertirsi nel rispetto delle regole. Non voglio sentir parlare di chiusure, coprifuoco, zone rosse, arancioni”. Finale forte dedicato al Green Pass: “L’ipotesi di un green pass per i vaccinati è una “c…ta pazzesca che creerebbe un casino totale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA