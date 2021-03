Bollettino vaccini Covid oggi 19 marzo/ Vaccinati oltre 2 milioni di over 80

Si rinnova l’ormai consueto appuntamento quotidiano con il bollettino vaccini Covid, che segnala l’andamento della campagna vaccinale in Italia aggiornato alle 6.01 di oggi, venerdì 19 marzo. Sono stati giorni complicati sotto questo profilo, considerate le problematiche insorte sul siero AstraZeneca e l’annesso stop deciso dagli Stati europei sino al verdetto dell’Ema, giunto nel pomeriggio di ieri. Mentra scriviamo, stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del Governo, fin qui sono state somministrate 7.366.138 dosi, mentre sono 2.303.002 gli italiani già immunizzati, ovvero coloro che hanno già ricevuto la prima dose e quella di richiamo.

Conferenza stampa Aifa, diretta video/ Vaccino AstraZeneca riparte dopo ok Ema

In totale sono giunti in Italia 9.577.500 sieri, di cui 6.610.500 di Pfizer, 2.474.000 di AstraZeneca e 493mila di Moderna. Sono 4.461.393 le donne che hanno fatto il vaccino, contro 2.904.745 uomini. Gli operatori sanitari e sociosanitari sottoposti a inoculazione sono stati 2.825.292, mentre sono 2.003.078 gli over 80 che hanno ricevuto il siero, seguiti da 1.169.920 unità di personale non sanitario. A completare il novero, le 669.977 unità del personale scolastico, le 502.934 dei residenti delle Rsa e, infine, le 195.477 delle forze armate.

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 19 marzo/ Altri 7 giorni in zona rossa

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 19 MARZO, VIA LIBERA AD ASTRAZENECA

Dopo avere appreso i dati che compongono il nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, venerdì 19 marzo 2021, vanno registrate le dichiarazioni del presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Patrizia Popoli, intervenuta nelle scorse ore sulle frequenze di Rai Radio 1 nell’ambito del contenitore “Radio anch’io” per parlare del nuovo via libera al siero di AstraZeneca: “Noi rispetto ai benefici di questo vaccino abbiamo certezze, mentre non c’è una dimostrazione chiara del rischio di trombosi che in generale non è aumentato, è escluso. Ci sono casi rarissimi, particolari forme di trombosi, ma non ancora correlate al vaccino. Al momento non si può escludere e quindi si è deciso di segnalarlo nel foglietto per trasparenza. Il vaccino è considerato sicuro oltre che efficace e non sono state riscontrate anomalie su specifici lotti”. Parole che sono seguite al comunicato stampa rilasciato dal gruppo farmaceutico anglo-svedese: “AstraZeneca accoglie con favore le conclusioni dell’Ema e dell’agenzia britannica del farmaco (Mhra) sulla sicurezza del suo vaccino”.

LEGGI ANCHE:

Bollettino Coronavirus Ministero Salute 19 marzo/ Italia sesta per casi giornalieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA