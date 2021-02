Bollettino vaccini covid oggi 2 febbraio/ 2 milioni di dosi somministrate

E’ il momento di andare ad analizzare il bollettino vaccini covid della giornata odierna, 2 febbraio 2021, tutti i numeri riguardanti la campagna vaccinale in Italia, che ricordiamo, è scattata lo scorso 31 dicembre dopi il V-day del 27. Come sempre facciamo affidamento sul sito ufficiale del governo, che stando all’ultimo aggiornamento, le ore 19:00 di ieri, ha segnalato più di due milioni di dosi somministrate, per l’esattezza 2.018.700. Coloro che invece hanno già fatto il “richiamo”, sono 674.270, i primi veri immuni nel Belpaese oltre ovviamente ai due milioni circa che hanno già fatto la malattia.

Per quanto riguarda le regioni che meglio si sono mosse fino ad oggi, svetta sempre la Campania, che ha somministrato il 100% delle dose arrivategli, seguita dalle Marche a quota 97.1, con l’Umbria invece a quota 95.5. 1.265.608 sono invece le donne che hanno ricevuto la dose di vaccino anti-covid, mentre gli uomini sono in 753.092; a rilento la vaccinazione degli over 80, ferma ormai da giorni a quota 14mila circa.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 2 FEBBRAIO, IL CONSIGLIO DI SILERI AD AIFA

Ieri è intanto uscito allo scoperto il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che parlando con l’emittente Radio Capital durante Tg Zero, ha invitato l’Aifa ad alzare i limiti di età per il vaccino di AstraZeneca, dagli attuali 55 segnalati ai 65: “Ema ha approvato AstraZeneca – le sue parole – con il consiglio di somministrazione per gli under 65. Questo è un consiglio, però – sottolinea Sileri – non è una regola mandatoria. Il piano vaccinale dovrà essere rimodulato per distribuire i vari vaccini tra le varie categorie, per età e per comorbidità. Questa cosa lascia un po’ di confusione. Io mi aspetto che l’Aifa riveda il limite e lo porti da 55 a 65 anni. E saranno le singole Regioni a gestire i vaccini”. Nella giornata di ieri è stata aperta anche la campagna di vaccinazione per gli over 80 della regione Lazio, con 23mila doppie prenotazioni: “In proiezione questo significa circa 50mila prenotazioni ogni 24 ore – le parole dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e se il trend viene mantenuto in meno di 10 giorni tutti gli over 80 del Lazio avranno la loro prenotazione della prima e seconda dose”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA