Bollettino vaccini covid oggi 2 giugno/ 137.8 milioni di dosi somministrate in totale

Il bollettino vaccini covid di oggi, 2 giugno 2022, è stato comunicato poco dopo le ore 6:00 di questa mattina, così come da consueto appuntamento da un anno e mezzo a questa parte. Orma ci avviamo lentamente verso i primi 18 mesi di campagna di vaccinazione di massa, visto che le somministrazioni sono scattate il 27 dicembre di due anni fa, e in questo lasso di tempo il numero totale di dosi somministrate si è portato a quota 137.8 milioni, circa 50mila in più rispetto a quanto comunicato nel bollettino vaccini covid di ieri.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 giugno/ -268 ricoveri, positività 9.6%

Le quarte dosi si sono invece portate a 721.419, inoculazione che continua a non “ingranare”, mentre sono stabili tutti gli altri dati, a cominciare dai numeri delle terze dosi, ad oggi a quota 39.6 milioni, così come gli italiani immunizzati e quelli che hanno ricevuto almeno una dose, rispettivamente a 48.6 e 49.3 milioni. Infine, in merito alla fascia di età 5-11 anni, sono 1.2 milioni i bimbi immunizzati, e 1.3 quelli con solo una dose

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 GIUGNO/ +5 morti, tasso positività al 7,9%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 2 GIUGNO: L’APPELLO DEL MINISTERO E DEL FVG

I dati del bollettino vaccini covid continuano quindi ad essere “immobili” e vista la scarsità di vaccinazioni, soprattutto per quanto riguarda le quarte dosi, il ministero della salute ha ribadito il proprio appello ai fragili e agli anziani a sottoporsi appunto al secondo booster: “Scendono casi e ricoveri per Covid-19 e aumentano le occasioni di stare insieme. Non rimandare la quarta dose di vaccino. E’ raccomandata per le persone di 80 anni e piu’, gli ospiti delle Rsa e le persone di 60 anni e piu’ con elevata fragilita’”. Questo quanto si legge sul profilo ufficiale Twitter dek ministero della Salute con l’hashtag #Restatevaccinati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 GIUGNO/ +59 morti, +268 ricoverati

Un altro appello è giunto dalla regione Friuli Venezia Giulia che nella giornata di ieri ha inviato formalmente un sollecito alle Aziende sanitarie, agli operatori della salute e ai medici di medicina generale affinché venga rilanciata la campagna vaccinale anti-Covid per la quarta dose. Ad oggi nella regione governata da Fedriga sono state somministrate 14mila dosi su circa 105mila persone aventi diritto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA