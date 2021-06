Bollettino vaccini covid oggi 2 giugno/ 35.4 milioni di dosi inoculate, immuni 12.2

E’ stato emesso poco fa il nuovo bollettino vaccini covid, il report con tutti i dati ufficiali aggiornati ad oggi, mercoledì 2 giugno 2021, e che fotografa la campagna vaccinale in Italia. Continua come sempre spedita l’inoculazione, e da poche ore è scattata la prenotazione per tutte le fasce d’età, dai 12 anni (recentemente approvati dall’Aifa), in su.

Ad oggi sono 35.4 milioni le dosi somministrate (+500mila, qui il report di ieri) su un totale di 39.958.409 milioni giunte nel nostro paese, di cui la stragrande maggioranza firmate Pfizer/BioNTech, leggasi 27.5 milioni, con Vaxzevria (AstraZeneca) a quota 7.4 milioni, quindi Moderna con 3.7 milioni, e infine Johnson & Johnson a quota 1.2 milioni. Gli immuni, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale con la prima dose e il richiamo (o l’eventuale monodose in caso di Johnson & Johnson), sono invece saliti a quota 12.2, pari al 22.6% dell’intera popolazione italiana. Numeri positivi quindi che ci fanno guardare sempre con più ottimismo alle prossime settimane e ad un’estate ormai di fatto iniziata.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 2 GIUGNO: IL COMMENTO DI ENRICO LETTA

Nel frattempo si continua a discutere sulla possibilità di una terza dose di vaccino, e soprattutto, se fare o meno i vaccini in vacanza, leggasi in particolare la seconda dose; permetterlo agevolerebbe di molto la vita a tutti gli italiani che hanno deciso di prenotare un posto di villeggiatura nelle prossime settimane, evitando loro un rientro in città.

Una soluzione verso cui appare favorevole il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che intervenuto nella giornata di ieri presso i microfoni di Rtl 102.5 ha spiegato: “Il lavoro sui vaccini è stato molto efficace, quello di governo e Regioni. Appena si sarà abbassata la pressione, la vicenda dei vaccini nei luoghi di vacanza si potrà affrontare con minore fatica di oggi, che si sta correndo e sembra ci sia una difficoltà insormontabile. Fra un mese ci sarà meno pressione, l’estate deve essere di boom turistico, tutto quello che aiuta è fondamentale. Mi fido del lavoro che stanno facendo Speranza e Figliuolo”.

