Bollettino vaccini covid oggi 2 novembre/ 1.3 milioni di terze dosi somministrate

E’ giunto il momento del consueto aggiornamento riguardante la campagna di vaccinazione in Italia, il bollettino vaccini covid giornaliero, con tutti i dati di oggi, martedì 2 novembre 2021. Come sempre il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità sono stati tempestivi nell’aggiornare il portale ufficiale stamane, poco dopo le ore 6:00, e il numero che salta più all’occhio è quello riguardante gli immunizzati, gli italiani che hanno già completato il ciclo vaccinale e che ad oggi hanno toccato quota 44.7 milioni, pari all’82.9 per cento del totale della popolazione vaccinabile over 12.

In merito invece alle dosi totali somministrate, il dato odierno segna 89.9 milioni di inoculazioni (dal 27 dicembre 2020), numero che nelle ultime 24 ore (come potete evincere dal bollettino di ieri), è aumentato di circa 100mila unità. Infine per quanto riguarda le terze dosi, vengono segnalati 267.857 dosi addizionali, per un totale di 1.3 milioni di richiami o booster.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 2 NOVEMBRE: SPERANZA SULLE TERZE DOSI

Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha intanto parlato nelle scorse ore soffermandosi sulle terze dosi e facendo capire che la macchina organizzativa italiana, ormai ben oliata a quasi un anno dal via della campagna vaccinale anti covid, è pronta a pigiare il piede sull’acceleratore. “Per il terzo richiamo abbiamo tutte le dosi necessarie – le parole di Speranza riportate dai microfoni dell’edizione online di SkyTg24 di ieri – non abbiamo alcun problema di dosi”.

“Dobbiamo insistere e accelerare su questo e lo stiamo facendo – ha aggiunto l’esponente di LeU – in alcuni giorni abbiamo superato le 100mila giornaliere. Oggi la raccomandiamo a tutte le persone di più di 60 anni che hanno completato il ciclo da più di 6 mesi e tutti i fragili di ogni età. Queste persone possono prenotarla immediatamente”.

