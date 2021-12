Bollettino vaccini covid oggi 20 dicembre/ 88.5% italiani ha ricevuto almeno una dose

Andiamo a scoprire assieme come sta evolvendo la campagna di vaccinazione di massa in Italia, con il bollettino vaccini covid di oggi, lunedì 20 dicembre 2021. Poco dopo le ore 6:00, come da copione, il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità, hanno certificato tutti i nuovi numeri, a cominciare dal numero totale di dosi somministrate fino ad oggi nel nostro Paese, pari a 105.7 milioni, cifra che rispetto a 24 ore fa, come potete appurare dal bollettino di ieri, è cresciuta di circa 500mila unità.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 dicembre/ +8 ricoveri, positività 4%

In merito alle terze dosi, invece, il dato di oggi segna quota 14.8 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono cresciuti fino a quota 47.8 milioni, pari all’88.5 per cento dell’intera popolazione vaccinabile over 12. Infine uno sguardo al numero di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale con le due classiche dosi, i cosiddetti immunizzati, ad oggi a quota 46 milioni, e il totale di farmaci consegnati in Italia da un anno circa a questa parte, dal 27 dicembre 2020, pari a 110 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 dicembre/ Positività 4.3%, +163 ricoveri

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 20 DICEMBRE: LE PAROLE DI MAGRINI

E a proposito di vaccini anti covid, ieri è intervenuto il direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco, Aifa, Magrini. Intervistato dai microfoni de La Stampa, si è appellato affinchè la campagna di vaccinazione acceleri ulteriormente, ma non soltanto nel nostro Paese: “Bisogna incrementare i livelli di copertura vaccinale, non solo nel nostro Paese e in Europa, ma anche nel Sud del mondo. Se nel 2022 non riusciamo a vaccinare almeno il 60% della popolazione mondiale, sarà difficile superare la crisi”.

Come ci ripetono spesso e volentieri gli esperti, finchè il virus continuerà a circolare nel mondo, ci sarà sempre la possibilità di dare vita a nuove varianti, così come accaduto recentemente con Omicron, e con la conseguenza di non uscire mai del tutto dalla pandemia. Magrini ha parlato anche della possibilità di ridurre la validità del Green Pass da 9 a 6 mesi, misura che probabilmente verrà introdotta a breve dall’esecutivo: “per evitare – dice il direttore generale dell’Aifa – discrepanze con i tempi previsti per la terza dose”.

Coronavirus Lombardia, bollettino 19 dicembre/ 18 morti, 5.397 casi, +14 terapie

© RIPRODUZIONE RISERVATA