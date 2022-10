Bollettino vaccini Covid oggi 20 ottobre/ Balzo quarta dose, +54.000 in 24 ore

Bollettino vaccini Covid: 54.000 nuove quarte dosi

Come ogni giorno, il Governo ha pubblicato il report relativo ai vaccini. Come è la situazione nel bollettino dei vaccini Covid di oggi, 20 ottobre? In totale, da inizio campagna di vaccinazione nel 2021, sono 141.411.272 le somministrazioni. Rispetto alla giornata di ieri, quando abbiamo avuto 141.351.945 le somministrazioni, vediamo una differenza di quasi 60 mila. Dunque nelle ultime 24 ore 60 mila persone si sono sottoposte a vaccinazione. La differenza più grande, come preventivabile, riguarda le quarte dosi. Nelle ultime 24 ore sono state infatti 53.591 le quarte dosi fatte. Un bel balzo in avanti considerando che normalmente il numero si attesta attorno alle 40 mila.

49.437.120 sono le persone con almeno una dose, ovvero il 91,56 % della popolazione over 12. 48.696.174 persone, ossia il 90,19 % della popolazione over 12, hanno concluso il ciclo vaccinale. Sono 40.220.985 le persone che hanno invece la terza dose, ovvero l’84,31 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster.

Perno: “Il vaccino non ha perso efficacia”

Carlo Federico Perno, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, vaccino anti covid sia stato messo spesso e volentieri in discussione, è più che utile ad evitare gravi ospedalizzazioni e soprattutto decessi. , responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Fatto Quotidiano nella quale ha parlato dell’utilità delle vaccinazioni. Secondo l’esperto, nonostante ilè più che utile ad evitare gravi ospedalizzazioni e soprattutto decessi.

“Se il vaccino avesse perso efficacia, il segno evidente sarebbe la risalita del numero di ricoveri in terapia intensiva e il numero di morti. Sono queste le discriminanti della perdita di efficacia del vaccino. La vaccinazione ha avuto un effetto incredibile sulla popolazione. Oggi si teme più l’influenza. Se dovessero aumentare i morti da Covid allora ci sarebbe una riflessione da fare” ha affermato Perno.

