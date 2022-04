Bollettino vaccini covid oggi 21 aprile/ Quarte dosi somministrate a quota 83mila

E’ giovedì 21 aprile 2022 e anche oggi è stato comunicato il nuovo bollettino vaccini covid, il classico report quotidiano inerente la campagna di vaccinazione di massa anti coronavirus in Italia. Proseguono molto a rilento le inoculazioni, complice i contagi in calo, la saturazione dei vaccinati, e un certo “rilassamento” generale e una sensazione di liberi tutti. Il bollettino vaccini covid di oggi, a riguardo, comunica 136.4 milioni di dosi totali somministrate, il che significa che rispetto al report di ieri l’incremento è stato di sole 50mila unità, ormai una media costante da due mesi a questa parte.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 aprile/ Positività 14.2%, +25 ricoveri

Cresce lentamente anche il numero delle quarte dosi, ad oggi 83.116, mentre, in merito alle terze dosi, il primo booster, i numeri odierni segnano quota 39.1 milioni. Gli italiani immunizzati, che hanno completato il primo ciclo vaccinale (quindi prima e seconda dose), sono in totale 48.5 milioni, pari all’89.9 per cento della platea, mentre quelli che hanno ricevuto almeno la prima dose sono in totale 49.3 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 aprile/ -16 ricoveri, positività 16.3%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 21 APRILE: LE PAROLE DEL PROF MANTOVANI

E di vaccino anti covid è tornato a parlare nella giornata di ieri il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca. Intervistato dai microfoni del quotidiano La Stampa ha spiegato: “In autunno probabilmente occorrerà una nuova campagna di vaccinazione anti-Covid, per un richiamo generalizzato, oltre che per gli over 80, i fragili e ovviamente i non vaccinati”.

“La speranza – ha proseguito Mantovani – è che per allora si possa avere un vaccino aggiornato, più efficace sia verso la malattia sia verso il contagio, e che venga somministrato insieme all’antinfluenzale”, perché “l’influenza può diventare molto rischiosa se si somma al Covid”. Per combatterla, chiosa l’autorevole medico, “il sogno vero sarebbe un vaccino che prevedesse pure le varianti future. Dico sogno perché è stato coltivato a lungo per l’influenza senza successo”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 20 APRILE/ Min. Salute: 205 morti, 98848 casi, -9 t.i.

© RIPRODUZIONE RISERVATA