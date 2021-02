Bollettino vaccini covid oggi 21 febbraio/ 3.4 milioni di dosi somministrate

Consueto appuntamento con il bollettino vaccini covid di oggi, domenica 21 febbraio, il report con tutti i dati aggiornati sulla campagna vaccinale in Italia. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del governo, aggiornato alle ore 19:00 di ieri, sono più di 3.4 milioni le persone vaccinate, nel dettaglio 3.439.703, mentre quelle immunizzate, che hanno già ricevuto le due dosi, sono in totale 1.327.332. Sono invece 2.149.919 le donne che hanno ricevuto il siero, contro gli 1.289.784 uomini, mentre a livello di categorie troviamo 2.190.490 operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, seguiti da 670.553 unità di personale non sanitario.

Nelle strutture per anziani i vaccini hanno toccato quota 363.769, mentre sta iniziando ad accelerare decisamente la vaccinazione degli over 80, attualmente a quota 214.891. A livello regionale, la Valle d’Aosta è sempre quella che si sta muovendo meglio con il 97.6% delle dosi vaccinate, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla Toscana; chiudono il gruppo invece Molise, Liguria e Calabria.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 21 FEBBRAIO, ASTRAZENCA TAGLIA FORNITURE: È POLEMICA

Intanto è polemica per l’annuncio di AstraZeneca di tagliare fra il 10 e il 15% di dosi per la prossima settimana, garantendo comunque l’impegno mantenuto di 4.2 milioni di dosi nel primo trimestre. Dura la reazione delle regioni, a cominciare da quella del governatore del Lazio, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti: “Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini Astrazeneca. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile. L’Italia tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle Regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende”. Simile il pensiero di Fontana, governatore della Lombardia, che ha parlato di situazione “insostenibile”, invitando il premier a far sentire la sua “autorevole” in Europa. “Lo stillicidio dei tagli alle forniture da parte delle aziende produttrici – ha concluso – è molto grave”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA